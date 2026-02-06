Epic Games Store: "Abbiamo sicuramente intenzione di essere sul nuovo hardware per Xbox"

HQ

Ci sono molte voci sulla prossima Xbox da parte di insider affermati, e Microsoft stessa ne ha parlato più volte, così come il suo partner AMD. Una cosa su cui tutte le informazioni concordano è che sarà una specie di console ibrida in cui potrai far girare Xbox come al solito, ma anche fare acquisti da altri negozi.

Se questo è vero, potrai, ad esempio, acquistare giochi dove attualmente sono più economici, o magari acquistare titoli non disponibili per Xbox, come giochi di Sony e molti indie. L'idea è che i giochi finiscono poi in un'unica lista, così puoi facilmente sceglierli indipendentemente da dove sono stati acquistati.

Quali negozi saranno disponibili sulla prossima Xbox, è qualcosa che ancora non sappiamo. Ma ne conosciamo uno che è interessato, ovvero l'Epic Games Store. In un'intervista con Game File, il capo dell'Epic Games Store, Steve Allison, afferma che sono stati in contatto con Microsoft riguardo alla prossima Xbox e aggiunge:

"Abbiamo sicuramente intenzione di essere sul nuovo hardware per Xbox, perché, a meno che la loro politica o posizione non cambi, ci dicono che lo accoglieranno volentieri.

"E ci saremo tipo, il primo giorno. Probabilmente ci richiederà di integrare qualunque sia le loro esigenze, qualche tipo di software a supportarlo."

In sostanza, Microsoft sembra aver confermato che ci saranno negozi opzionali per la prossima Xbox. È stato riportato più volte in passato che la prossima console Xbox sarà estremamente potente, con fonti tecniche affidabili che suggeriscono che "dovrebbe avere prestazioni migliori nel 100% dei giochi" rispetto alla PlayStation 6, ma ovviamente avrà un prezzo.

Speriamo di imparare di più durante l'anno, come hanno detto i rappresentanti di Xbox in autunno, che definiranno "il futuro di dove sta andando l'ecosistema Xbox" nel 2026, dato che questo è l'anno in cui Xbox compie 25 anni.