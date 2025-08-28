Europa League 2025/26: tutte le squadre qualificate alla competizione

HQ

La UEFA Europa League 2025/26 è vicina alla conclusione del processo di qualificazione, iniziato il 10 luglio, dopo quattro turni, compresi gli spareggi giocati tra il 21 e il 28 agosto. Il processo determinerà le ultime 11 squadre rimaste dall'elenco completo dei club partecipanti quest'anno.

Parteciperanno 36 squadre: alcune si sono qualificate mesi fa grazie ai risultati del campionato nazionale, altre si sono qualificate dopo aver perso gli spareggi di Champions League di ieri e le restanti 12 si qualificheranno attraverso questa fase di spareggio, che si svolgerà oggi, con undici partite a partire dalle 17:00 CEST, 16:00 BST, e altre alle 21:00 CEST, 20:00 BST.

AGGIORNAMENTO: Dopo che ogni partita è stata completata, questa è l'elenco finale di tutte le squadre di Europa League nel 2025/26.

Tutte le squadre qualificate per la UEFA Europa League 2025/26:



Inghilterra : Aston Villa, Nottingham Forest

Italia : Bologna, Roma

Spagna : Real Betis, Celta

Germania : Stoccarda, Friburgo

Francia : Lille, Lione, Nizza*

Paesi Bassi : Feyenoord*, Go Ahead Eagles, Utrecht**

Portogallo : Porto, Braga**

Danimarca : FC Midtjylland**

Türkiye : Fenerbahçe*

Czechia : Viktoria Plzeň*

Swden : Malmö**

Scozia : Celtic*, Rangers*

Svizzera : Basilea*, Ragazzi**

Austria : Salisburgo*, Sturm Graz*

Grecia : Panathinaikos**, PAOK**

Serbia : Crvena Zvezda*

Croazia : GNK Dinamo

Polonia : Lech Poznań**

Romania : FCSB**

Bulgaria : Ludogorets Razgrad**

Norvegia : Brann**

Israele : Maccabi Tel Aviv**

Ungheria: Ferencváros*



*Squadre che si sono qualificate dopo aver perso gli spareggi di Champions League

**Squadre che si sono qualificate dagli spareggi di Europa League

Ricorda che, una volta che ogni club si è qualificato oggi per l'Europa League o la Conference League (i perdenti di oggi), il sorteggio avrà luogo domani, venerdì, alla stessa ora per entrambe le competizioni.

Successivamente, le otto partite della fase di Europa League League si giocheranno su:



1ª giornata: 24 e 25 settembre 2025



2ª giornata: 2 ottobre 2025



3ª giornata: 23 ottobre 2025



4ª giornata: 6 novembre 2025



5ª giornata: 27 novembre 2025



6ª giornata: 11 dicembre 2025



7ª giornata: 22 gennaio 2026



8ª giornata: 29 gennaio 2026

