Fair Play Labs ha progettato SpeedRunners 2: King of Speed "per essere un'evoluzione naturale"

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Ieri sera, lo sviluppatore Fair Play Labs ha finalmente condiviso la data di lancio precisa di SpeedRunners 2: King of Speed, con il sequel multiplayer platform previsto per PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2 il 3 settembre. Quando questa notizia è emersa, abbiamo anche pubblicato un'intervista con il team di sviluppo, dove abbiamo potuto conoscere meglio il progetto.

Per prima cosa, ci siamo informati sul processo di Fair Play Labs di preservare la amata formula SpeedRunners ma anche di migliorare e iterare nei punti in cui necessario. A tal fine, il produttore Brandon Briceño Alfaro ci ha detto che "la community è stata una parte fondamentale nel modo in cui abbiamo individuato quali funzionalità preservare nel gioco e quali devono essere migliorate".

Sulla base di ciò, Alfaro ha spiegato: "questi fan sono ciò che ha reso SpeedRunners un gioco così grande, e la loro opinione conta davvero per noi." Per quanto riguarda cosa significhi questo per SpeedRunners 2 e come Fair Play Labs ha progettato il gioco, ci è stato detto quanto segue.

"Cose come le meccaniche di movimento, il modo in cui funzionano i power-up, come costruisci e mantieni lo slancio - le persone hanno passato innumerevoli ore a perfezionare queste abilità nell'originale, e vogliamo che SR2 sia un'evoluzione naturale di questo, così puoi portare le abilità acquisite negli anni e continuare a divertirti e crescere come giocatore competitivo."

Con la data di lancio che si avvicina, puoi vedere il trailer della data di uscita di SpeedRunners 2: King of Speed qui sotto.