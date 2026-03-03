Fallout: New Vegas Le speranze per il remaster si sono riaccese mentre lo sviluppatore anticipa la schermata di caricamento

HQ

Con Fallout che ha avuto un successo così grande su Amazon Prime Video, molti fan speravano che l'enorme clamore della serie avrebbe portato magari a una rimasterizzazione di un vecchio classico. Con Fallout ancora a 5 anni di distanza, un remaster o un remake è tutto ciò che possiamo sperare, sulla scia di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Tramite GamesRadar, lo sviluppatore Iron Galaxy ci ha recentemente dato speranza per un remaster del genere con un post su LinkedIn. "Oggi è la riunione aziendale di febbraio. È ora di aggiornarci su cosa ha fatto l'azienda e cosa sta arrivando per IG," si legge nel post, che include una foto di un monitor con la schermata di caricamento di New Vegas.

Sembra un indizio piuttosto chiaro su cosa sta lavorando IG, ma considerando quante volte il remaster Fallout: New Vegas è stato confermato, anticipato o promesso, è difficile credere che possiamo dire che arriverà finché non sarà stato ufficialmente rivelato. Dopotutto, l'ultima volta che abbiamo visto un conto alla rovescia per quello che tutti pensavano fosse un remaster, era solo un'edizione per il 15° anniversario del gioco originale.