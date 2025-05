Festival di Cannes 2025: Miglior Film, Cortometraggio, Attore, Attrice... Elenco di tutti i vincitori

HQ

Il Festival di Cannes ha appena chiuso la sua 78esima edizione, ricca di premi, aneddoti, ovazioni da record e persino un blackout elettrico in stile spagnolo che non ha potuto oscurare la Palma d'Oro a Un Simple Accident, , diretto da Jafar Panahi.

La giuria era presieduta da Juliette Binoche e comprendeva l'attrice Halle Berry, oltre ad altre personalità dell'industria mondiale come Payal Kapadia, Alba Rohrwacher, Leïla Slimani, Hong Sangsoo, Dieudo Hamadi, Carlos Reygadas e l'attore Jeremy Strong, che ha presentato la lista dei vincitori dei 22 film presentati in concorso.

La Palma d'Oro 2025 e tutti i 78 Premi di Cannes

Elenco dei nuovi vincitori di lungometraggi:



Palma d'Oro: Un Simple Accident di Jafar Panahi



Gran Premio: Affeksjonsverdi (Valore sentimentale) di Joachim Trier



Premio della Giuria a pari merito: Sirât, di Oliver Laxe



Premio della Giuria a Latere: Sound of Falling di Mascha Schilinski



Miglior regista: Kleber Mendoça Filho per O agente secreto



Miglior sceneggiatura: Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne per Jeunes Mères (Giovani madri)



Miglior attrice: Nadia Melliti, per La petite dernière



Miglior attore: Wagner Moura, per O Agente Secreto



Premio Speciale: Kuang ye shi dai (Resurrezione)



Elenco dei cortometraggi vincitori



Palma d'oro: Sono contento che tu sia morto ora di Tawfeek Barhom



Menzione speciale: Ali di Adnan Al Rajeev



Elenco dei vincitori del Certain Regard

Opere originali e diverse, innovative o di giovani talenti in cerca di riconoscimento.



Premio Un Certain Regard: La misteriosa mirada del flamenco, di Diego Céspedes



Premio della Giuria: Un Poeta, di Simón Mesa Soto



Miglior regista: C'era una volta a Gaza, di Arab Nasser e Tarzan Nasser



Miglior attore: Frank Dillane, per Urchin



Miglior attrice: Cleo Ríara, per O Riso e a Faca



Miglior sceneggiatura: Pillion, di Harry Lighton



Elenco delle fotocamere d'oro



Golden Camera Award: La torta del presidente di Hasan Hadi (Quinzaine des Réalisateurs)



Menzione speciale: My Father's Shadow di Akinola Davies Jr (Un Certain Regard)



Elenco Cinef



Primo premio: Prima estate di Heo Gayoung



Secondo Premio: 12 momenti prima della cerimonia dell'alzabandiera di Qu Zhizheng



3° Premio ex-aequo: Ginger Boy di Miki Tanaka



3° premio ex-aequo: Inverno a marzo di Natalia Mirzoyan



Infine, il CST Award per il miglior artista-tecnico è andato a Ruben Impens e Stéphane Thiébaut per Alpha, e il CST Award per la migliore giovane giovane cinetecnica femminile è andato a Éponine Momenceau, direttrice della fotografia per il Connemara.

Parallelamente, si segnalano i premi Immerisve Competition di Cannes 78, dedicati alle esperienze interattive e immersive con le nuove tecnologie.

Sei rimasto sorpreso dai vincitori? Qual è il film che non vedi l'ora di vedere al cinema?