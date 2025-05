Festival di Cannes: La polizia indaga sull'incendio doloso causato dall'interruzione di corrente

HQ

Le ultime notizie sulla Francia . La polizia francese sta esaminando la possibilità che un incendio intenzionale abbia causato il diffuso blackout che ha lasciato gran parte di Cannes senza elettricità, proprio nell'ultimo giorno del suo festival cinematografico di fama mondiale, che si svolge dal 13 al 24 maggio.

"Stiamo esaminando la probabilità che un incendio sia stato appiccato deliberatamente", ha detto un portavoce della gendarmeria nazionale francese, osservando che finora non si sono verificati arresti. Naturalmente, resta da vedere come si evolverà la situazione, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.