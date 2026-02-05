Final Fantasy VII: Rebirth debutterà su Nintendo Switch 2 a giugno

HQ

Solo poche settimane fa Square Enix ha finalmente portato la prima parte della trilogia Final Fantasy VII: Remake sulla piattaforma Nintendo Switch 2 (e Xbox Series X/S), ma già l'editore giapponese è pronto a portare anche il suo sequel sulla piattaforma.

Al Nintendo Direct: Partner Showcase, l'azienda giapponese ha rivelato che Final Fantasy VII: Rebirth sarà lanciato su Nintendo Switch 2 già dal 3 giugno 2026. Non ci sono ancora conferme su come questo rifletta Xbox, ma una ragionevole ipotesi è che il gioco arriverà sulla piattaforma Microsoft lo stesso giorno, come è successo con Remake.

Quello che sappiamo assolutamente è che i preordini di Rebirth su Switch 2 si aprono oggi, il che significa che se ti stai godendo il tempo con Remake e speri di continuare quell'esperienza, puoi subito mostrare il tuo interesse per il prossimo gioco.

Quindi buone notizie per tutti, dato che mancano solo cinque mesi prima che tu possa fare Queen's Blood, giri in segway per la Costa del Sol e avventure romantiche intorno al Gold Saucer, il dominio di Cait Sith, con te sul sistema portatile di Nintendo.

Per saperne di più su Rebirth, recentemente si è parlato che l'ultimo capitolo della serie avrà un debutto senza intoppi su tutte le piattaforme, a differenza di Remake e Rebirth.