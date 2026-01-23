Final Fantasy VII: Rebirth Il gameplay di Switch 2 sarà "praticamente esattamente uguale" a quello su PS5

HQ

Proprio il giorno dopo che abbiamo ricevuto voci secondo cui Final Fantasy VII: Rebirth uscirà quest'anno sia per Switch 2 che per Xbox Series S/X, il direttore del progetto Naoki Hamaguchi ha fornito maggiori dettagli sul suo sviluppo, anche se Square Enix non si è ancora impegnata su una finestra di rilascio (dopotutto, l'impressionante Final Fantasy VII: Remake Intergrade è appena uscito su quelle piattaforme).

Parlando della versione Nintendo Switch 2 sul sito ufficiale di Nintendo, Hamaguchi-san ha innanzitutto elogiato l'esperienza portatile dell'attuale gioco e ha spiegato come si confronta con il più tradizionale FF in TV:

"La prima cosa, e forse viene da me come gamer e fan", dice gli chiedendo cosa lo ha sorpreso della piattaforma, "è stato davvero toccante vedere il gioco girare splendidamente su Nintendo Switch 2 per la prima volta. Quando abbiamo visto il gioco girare in modalità portatile, solo guardare questo e vedere come ha cambiato l'esperienza di gioco è stato davvero sorprendente. Siamo abituati a creare giochi per console in cui l'esperienza consiste nell'avere un controller in mano e una TV davanti a te. C'è anche un po' di distanza tra il giocatore e le immagini e il suono provenienti dallo schermo TV. Avere tutto insieme in una forma molto più vicina al giocatore cambia davvero la sensazione generale".

Successivamente, quando gli è stato chiesto direttamente di "altri titoli della trilogia dei remake di Final Fantasy VII" su Switch 2, ha aggiunto quanto segue:

"Non c'è molta informazione che posso condividere sui giochi futuri, ma posso rassicurare i giocatori che stiamo lavorando alla versione Nintendo Switch 2 di Final Fantasy VII Rebirth, il secondo gioco della serie, e anche il terzo gioco. Attualmente stanno lavorando su Nintendo Switch 2 insieme alle altre piattaforme".

"Una cosa per rassicurare i fan che vogliono giocare a questi giochi su Nintendo Switch 2: ho una politica personale in cui non voglio rendere diverse versioni dei miei giochi o offrire un'esperienza di gioco diversa solo perché sono su hardware diverso. Questo potrebbe creare confusione per i giocatori, che potrebbero chiedersi quale versione del gioco acquistare. È qualcosa che vorrei molto evitare. Le versioni per Nintendo Switch 2 vengono sviluppate in modo da mantenere l'esperienza di gioco praticamente identica a tutte le altre piattaforme, quindi spero che questo rassicuri i giocatori di Nintendo Switch 2."

Cosa pensi della "politica personale" di Hamaguchi-san? E dato questo messaggio, pensi che Final Fantasy VII Remake: Parte 3 uscirà contemporaneamente su PS5, PC, Xbox Series e Nintendo Switch 2?