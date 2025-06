Final four di Nations League: come guardare le semifinali tra Portogallo, Germania, Spagna e Francia

HQ

Dopo la finale di Champions League dello scorso fine settimana, la stagione regolare per i club dovrebbe essere finita ormai. Il 2025 sarà diverso, con la Coppa del Mondo per club FIFA che si svolgerà tra giugno e luglio, coinvolgendo 32 club da tutto il mondo. Tuttavia, prima di ciò, c'è un'emozionante pausa internazionale questa settimana. Emozionanti, almeno per Germania, Portogallo, Spagna e Francia, le quattro squadre che prenderanno parte alla "Final Four della Nations League".

Le semifinali inizieranno mercoledì, tra Germania e Portogallo, seguite da Spagna e Francia. Domenica, poi, sarà il giorno della finale e della partita per il terzo posto.



Germania vs Portogallo - 4 giugno, 20:00 CEST, 21:00 CEST, Munich Football Arena



Spagna vs Francia - 5 giugno, 20:00 CEST, 21:00 CEST, Stuttgart Arena



Partita per il terzo posto: 8 giugno, 16:00 BST, 15:00 CEST



Finale: 8 giugno, 20:00 BST, 21:00 CEST



Naturalmente, ogni nazione avrà qualcosa da fare questa settimana. La Nations League è inclusa nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 per la UEFA, che è iniziata a marzo per alcuni gironi, o a settembre e novembre per altri gruppi, e includerà una fase a gironi seguita da spareggi nel 2026.

L'Inghilterra, ad esempio, si metterà alla prova sotto la guida del nuovo allenatore Thomas Tuchel contro Andorra e Senegal il 7 e 10 giugno. Le partite per le qualificazioni alla Coppa del Mondo inizieranno venerdì 6 giugno e termineranno al più tardi il 10 giugno.

Come guardare le qualificazioni alla Nations League e alla Coppa del Mondo

Le partite internazionali hanno spesso emittenti diverse rispetto alle competizioni per club come la Champions League. Ecco un elenco di dove puoi guardare la Nations League in Europa (puoi leggere l'elenco completo qui).



Danimarca: Scoperta



Inghilterra: Cielo



Finlandia: Viasat



Francia: Tf1/M6/L'Équipe



Germania: ARD/ZDF/Perform DACH



Grecia: Open TV/COSMOTE



Ungheria: MTVA/AMC Networks



Italia: Rai/Mediaset



Paesi Bassi: NOS/Ziggo Sport



Norvegia: TV2



Polonia: TVP/Polsat



Portogallo: RTP/Sport TV



Repubblica d'Irlanda: Sky/Virgin Media



Spagna: TVE



Svezia: TV4