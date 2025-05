Luis de la Fuente annuncia la rosa spagnola per la final four della Nations League

HQ

Con il calcio di club che sta per chiudere l'anno (rimangono solo la finale di UEFA Conference League mercoledì e la finale di Champions League), il calcio internazionale torna con la Nations League e le qualificazioni alla Coppa del Mondo. Mentre tutte le nazioni lotteranno per farsi strada negli Stati Uniti, in Messico e in Canada per la Coppa del Mondo 2026, come l'Inghilterra, ci sono quattro paesi che potrebbero alzare un trofeo in due settimane: Spagna, Francia, Germania e Portogallo, semifinalisti della Nations League 2025.

Luis de la Fuente, più recente campione sia della UEFA Nations League che della UEFA Euro Cup dello scorso anno, ha annunciato oggi la rosa per le partite che si svolgeranno in Germania. La Spagna piazzerà la Francia il 5 giugno (il giorno di Switch 2, hehe) e la finale l'8 giugno.

La squadra lascia fuori il Pallone d'Oro Rodri, tornato in campo la scorsa settimana con il Manchester City dopo 8 mesi di stop per infortunio, motivo per cui l'allenatore ha deciso di lasciarlo fuori. Isco Alarcón, rinomato centrocampista del Betis, torna in nazionale. Raúl Asencio è stato escluso, con Dean Huijsen che è stato l'unico giocatore del Real Madrid ad essere incluso nella squadra nazionale.

Portieri:



Unai Simón



David Raya



Álex Remiro



Difensori:



Pedro Porro



Óscar Mingueza



Robin Le Normand



Pau Cubarsí



Dani Vivian



Decano Huijsen



Alejandro Grimaldo



Marc Cucurella



Centrocampisti:



Martín Zubimendi



Mikel Merino



Pedri González



Pablo Páez 'Gavi'



Fermín López



Isco Alarcón



Álex Baena



Fabián Ruiz



Vedi forward:



Lamine Yamal



Nico Williams



Yéremy Pino



Dani Olmo



Samu Omorodion



Mikel Oyarzabal



Álvaro Morata