Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

Finalissima tra Spagna e Argentina confermata per il 27 marzo 2026

Tre mesi prima della Coppa del Mondo, le prime due nazioni nella classifica FIFA si affrontano.

HQ

Spagna e Argentina affronteranno tre mesi prima della Coppa del Mondo, alla Finalissima 2026, una partita che vedrà affrontare gli ultimi campioni del Mondo del 2022 e i vincitori della Copa América 2024, i recenti campioni di Euro UEFA 2024, oltre alla nazione numero uno della FIFA al momento.

I piani per una Finalissima, continuando con un formato che vedrà i vincitori più recenti del Sud America ed Europa, sono stati annunciati mesi fa, ma fino ad ora non erano stati confermati, tra voci che il piano potesse fallire. Fortunatamente, UEFA e CONMEBOL hanno raggiunto un accordo, insieme al governo qatariano.

A che ora è la Finalissima tra Spagna e Argentina


  • La Finalissima si terrà allo Stadio Lusail di Doha il 27 marzo 2026, alle 19:00 CET, 18:00 GMT (15:00 in ora argentina).

La partita si svolge durante la pausa internazionale, l'ultima prima della Coppa del Mondo, dove si svolgeranno i play-off per gli ultimi sei posti rimasti.

Ricordiamo che la Spagna è attualmente favorita per il Mondiale secondo le statistiche, mentre l'Argentina sarebbe quarta, dietro Francia e Inghilterra. A causa della classifica, Spagna e Argentina non si sarebbero incontrate fino a una possibile finale di Coppa del Mondo, quindi le probabilità sono basse... ma grazie a questa finalissima, i tifosi avranno la possibilità di assistere al tanto atteso duello Lamine Yamal contro Leo Messi.

Questa sarà la quindicesima volta che Spagna e Argentina si affrontano: entrambe le nazioni hanno vinto sei volte e ci sono stati due pareggi. L'ultima volta che si sono affrontati è stato in un'amichevole nel 2018, quando la Spagna ha vinto 6-1 a Madrid.

Questa sarà la quarta Finalissima: la Francia ha battuto l'Uruguay nel 1985, l'Argentina ha battuto la Danimarca nel 1993 e, più recentemente, l'Argentina ha battuto l'Italia nel 2022. Chi pensi vincerà la Finalissima 2026?

Finalissima tra Spagna e Argentina confermata per il 27 marzo 2026
Aritra Deb / Shutterstock

This post is tagged as:

SportfootballArgentinaSpagnaCoppa del mondo


Caricamento del prossimo contenuto