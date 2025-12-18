Finalissima tra Spagna e Argentina confermata per il 27 marzo 2026

HQ

Spagna e Argentina affronteranno tre mesi prima della Coppa del Mondo, alla Finalissima 2026, una partita che vedrà affrontare gli ultimi campioni del Mondo del 2022 e i vincitori della Copa América 2024, i recenti campioni di Euro UEFA 2024, oltre alla nazione numero uno della FIFA al momento.

I piani per una Finalissima, continuando con un formato che vedrà i vincitori più recenti del Sud America ed Europa, sono stati annunciati mesi fa, ma fino ad ora non erano stati confermati, tra voci che il piano potesse fallire. Fortunatamente, UEFA e CONMEBOL hanno raggiunto un accordo, insieme al governo qatariano.

A che ora è la Finalissima tra Spagna e Argentina



La Finalissima si terrà allo Stadio Lusail di Doha il 27 marzo 2026, alle 19:00 CET, 18:00 GMT (15:00 in ora argentina).



La partita si svolge durante la pausa internazionale, l'ultima prima della Coppa del Mondo, dove si svolgeranno i play-off per gli ultimi sei posti rimasti.

Ricordiamo che la Spagna è attualmente favorita per il Mondiale secondo le statistiche, mentre l'Argentina sarebbe quarta, dietro Francia e Inghilterra. A causa della classifica, Spagna e Argentina non si sarebbero incontrate fino a una possibile finale di Coppa del Mondo, quindi le probabilità sono basse... ma grazie a questa finalissima, i tifosi avranno la possibilità di assistere al tanto atteso duello Lamine Yamal contro Leo Messi.

Questa sarà la quindicesima volta che Spagna e Argentina si affrontano: entrambe le nazioni hanno vinto sei volte e ci sono stati due pareggi. L'ultima volta che si sono affrontati è stato in un'amichevole nel 2018, quando la Spagna ha vinto 6-1 a Madrid.

Questa sarà la quarta Finalissima: la Francia ha battuto l'Uruguay nel 1985, l'Argentina ha battuto la Danimarca nel 1993 e, più recentemente, l'Argentina ha battuto l'Italia nel 2022. Chi pensi vincerà la Finalissima 2026?