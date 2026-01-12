Forza Horizon 5 avrebbe venduto fino a cinque milioni di copie su PS5

HQ

Dici quello che vuoi sulla scommessa di Xbox di abbandonare l'esclusività di molti dei suoi giochi e franchise più importanti, è chiaramente una mossa che finora si è concretizzata. Lo diciamo perché l'analista Rhys Elliot di Alinea Analytics ha condiviso un rapporto che esplora quanto sia stato successo Forza Horizon 5 su PlayStation 5, e in sintesi è che è stato immensamente riuscito.

Le informazioni indicano che Forza Horizon 5 ha spedito fino a cinque milioni di copie su PS5 da quando è stata lanciata sulla piattaforma nell'aprile 2025. Considerando che milioni e milioni di copie del gioco probabilmente erano state spostate prima che ciò accadesse, con ben 45 milioni di giocatori prima che arrivasse su PS5 (considerando che molti di questi provengono da Game Pass ), suggerisce che Playground probabilmente avessero recuperato le spese di produzione molto prima di questo momento. Ecco perché il rapporto afferma anche che Microsoft e Playground probabilmente stavano guardando circa 300 milioni di dollari di ricavi solo dal porting PS5 di Forza Horizon 5, finora...

Il successo senza dubbio continuerà per un po', ma questo livello di interesse per il gioco ora solleva la domanda su quali saranno i piani di Microsoft per Forza Horizon 6. Sappiamo che il gioco uscirà su PC e Xbox Series X/S quest'anno, ma questo successo potrebbe spingere il desiderio di lanciarlo anche su PS5? Lo scopriremo presto quando il gioco apparirà al prossimo Developer_Direct, insieme al tanto atteso reboot di Fable di Playground.