Gianni Infantino difende i prezzi della Coppa del Mondo 2026: "Senza la FIFA non ci sarebbe il calcio"

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha difeso i prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, che è stata di gran lunga la Coppa del Mondo più costosa a causa delle variazioni dei prezzi che aumentano in base alla domanda. Parlando al World Sports Summit a Dubai, Infantino era orgoglioso della richiesta, affermando che "in due settimane avremmo potuto riempire 300 anni di Coppe del Mondo".

Le affermazioni di Infantino arrivano dopo aver ricevuto 150 milioni di richieste di biglietti e avere da sei a sette milioni di biglietti in vendita. "10 milioni di richieste di biglietti ogni singolo giorno. Nei quasi 100 anni dalla Coppa del Mondo, la FIFA ha venduto in totale 44 milioni di biglietti. Quindi, in due settimane avremmo potuto completare 300 anni di Coppe del Mondo. Immagina un po'."

"Dimostra quanto sia potente la Coppa del Mondo. È assolutamente folle", ha detto Infantino (tramite BBC Sport), affrontando brevemente i prezzi che alcune associazioni di tifosi di calcio hanno definito scandalosi.

"Ciò che è cruciale è che i ricavi generati da questo ritornano al gioco in tutto il mondo", ha detto Infantino. "Senza la FIFA non ci sarebbe calcio in 150 paesi del mondo. C'è il calcio perché, e grazie a questi ricavi che generiamo con e dalla Coppa del Mondo che reinvestiamo in tutto il mondo."

In risposta alle lamentele, la FIFA lanciò biglietti da 60 dollari per la Coppa del Mondo, ma alcuni hanno ritenuto che la misura fosse ancora carente.