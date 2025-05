Giro d'Italia: il ciclista danese Mads Pedersen vince la prima tappa in Albania

HQ

Il Giro d'Italia 2025, una delle tre principali competizioni ciclistiche insieme a La Vuelta a España e Tour de France, ha preso il via oggi in Albania. In totale, 21 tappe tra il 9 maggio e il 1° giugno 2025, le prime tre in Albania. Nello specifico, la Tappa 1 era una gara di 164 km tra Durazzo (Durazzo) e Tirana (Tirana), capitale di questo paese dell'Europa orientale, e comprendeva tre salite, a Gracen e sulla collina del Surrel.

Nella prima tappa, il ciclista danese Mads Pedersen della Lidl-Trek ha battuto il belga Wout van Aert (Team Visma) nello sprint finale e ha ottenuto la maglia rosa, firmando di aver vinto la prima tappa della 108a edizione del Giro, completando la gara in 3 ore, 36 secondi, 24 millisecondi. Terzo è stato Orluis Aular, del team Movistar.

Brutte notizie sono arrivate dallo spagnolo Mikel Landa, che ha avuto una bruttissima caduta e ha dovuto essere portato in barella con un collare cervicale, probabilmente concludendo il suo Giro d'Italia. Anche il suo connazionale Juan Ayuso, uno dei favoriti per il Giro, è caduto, ma per fortuna non ha avuto ripercussioni, anche se non è riuscito ad entrare in testa alla corsa.

Le due tappe successive saranno sempre in Albania, prima di tornare in Italia, ad Alberobello - Lecce, il 13 maggio.