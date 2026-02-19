Stati Uniti ritirarono le truppe dalla Siria

HQ

Gli Stati Uniti si stanno preparando a ritirare in gran parte le truppe rimanenti dalla Siria nei prossimi mesi, ha detto un alto funzionario della Casa Bianca alla BBC. La mossa arriva dopo che il governo siriano ha accettato di prendere la guida nella lotta al terrorismo all'interno dei suoi confini, rendendo "non più necessaria una presenza militare statunitense su larga scala." Circa 1.000 militari statunitensi rimangono nel paese.

Truppe statunitensi sono state dispiegate in Siria dal 2015 per contrastare il gruppo Stato Islamico. All'inizio di quest'anno, le forze avevano già lasciato la guarnigione di al-Tanf nel sud della Siria e la base di al-Shaddadi nel nord-est. Il ritiro segue il crollo del governo Assad nel 2024 e una presenza dell'ISIS indebolita, insieme a un accordo che integra le Forze Democratiche Siriane guidate dai curdi con le forze armate siriane.

Soldati statunitensi e turchi stanno discutendo insieme del bombardamento delle posizioni dell'ISIS. Aleppo, Siria 15 settembre 2017 // Shutterstock

L'annuncio coincide con un aumento dell'attività militare statunitense in Medio Oriente, in particolare vicino all'Iran. Le portaerei USS Abraham Lincoln e USS Gerald R Ford, insieme a cacciatorpediniere lanciamissili e caccia, sono state dispiegate nella regione, con i funzionari che segnalano la prontezza per potenziali attacchi se ordinati. Nel frattempo, abbiamo appena ricevuto la notizia che la Polonia ha esortato i suoi cittadini a lasciare l'Iran in mezzo a una prospettiva "molto, molto reale" di guerra.

Per quanto riguarda la Siria, la diplomazia è aumentata, con funzionari statunitensi che incontrano i leader siriani per mantenere gli accordi di cessate il fuoco e continuare gli sforzi antiterrorismo. Il Segretario di Stato Marco Rubio ha recentemente discusso della cooperazione in corso con il Ministro degli Esteri siriano Asaad al-Shaibani, sottolineando un cambiamento verso una transizione basata sulle condizioni piuttosto che un improvviso disimpegno...