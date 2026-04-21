Gli Stati Uniti sono fiduciosi che i colloqui di pace con l'Iran andranno avanti, nonostante il recente raid navale iraniano

HQ

Avvicinandosi al fine settimana, c'era una reale speranza che la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran trovasse una qualche forma di conclusione pacifica, dato che le varie nazioni sembravano desiderose di incontrarsi per colloqui di pace, tutto dopo l'entrata in vigore di un accordo di cessate il fuoco. Tuttavia, all'inizio di questa settimana, gli Stati Uniti hanno completato un raid su una nave iraniana che tentava di rompere il blocco in vigore nello Stretto di Hormuz, portando a promesse di ritorsioni contro la pirateria e a rendere improbabile un accordo pacifico.

Tuttavia, anche con questa incursione in mente, sembra che i paesi coinvolti siano ancora desiderosi di procedere con i negoziati di pace pianificati, che saranno mediati dal Pakistan. Reuters ha dichiarato che una delegazione iraniana sta viaggiando in Pakistan oggi e che anche gli Stati Uniti sono fiduciosi che i colloqui proseguiranno, tutti presumibilmente avverranno domani, 22 aprile.

Con questa notizia positiva in mente, il prezzo del petrolio è nuovamente sceso e le azioni si sono stabilizzate nuovamente mentre l'economia globale trattiene il respiro nella speranza che il conflitto venga concluso e che lo Stretto di Hormuz venga riaperto per liberare il commercio mondiale.

È inoltre dichiarato che il vicepresidente JD Vance sarà presente ai colloqui di pace e che, se un accordo dovesse essere firmato, il presidente Donald Trump potrà comparire di persona o virtualmente per conto degli Stati Uniti.