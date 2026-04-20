Preoccupazioni per il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e i colloqui di pace dopo American incursione a una nave iraniana

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Entrando nel fine settimana scorso, il panorama politico era sorprendentemente positivo con lo Stretto o Hormuz nuovamente aperto e Stati Uniti, Israele e Iran apparentemente fiduciosi nei colloqui di pace dopo un accordo di cessate il fuoco. Le cose sono ora peggiorate.

Recentemente, i marines statunitensi sono saliti a bordo di una nave iraniana che stava tentando di sfondare il blocco, tutto dopo uno stallo durato ore. Secondo Reuters, questa decisione e l'azione degli americani hanno portato l'Iran a promettere una risposta di "pirateria armata ", con il governo del paese che ora rifiuta qualsiasi colloquio di pace.

Parlando di questa situazione, l'esercito iraniano ha dichiarato: "Avvertiamo che le forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran risponderanno presto e reagiranno contro questa pirateria armata da parte dell'esercito statunitense."

Con la situazione in mente e il cessate il fuoco e i colloqui di pace che sembrano essere messi in discussione, i prezzi del petrolio sono nuovamente saliti del 5% e anche i mercati azionari si sono spostati.