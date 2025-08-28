Grande cambiamento nella finale di UEFA Champions League: prenderà il via tre ore prima, alle 18:00 CEST

HQ

Con l'avvicinarsi dell 'inizio della Champions League 2025/2 6 (il sorteggio si effettuerà oggi, giovedì), la UEFA ha annunciato un grande cambiamento per quanto riguarda la finale: prenderà il via tre ore prima del solito. Invece di iniziare alle 21:00 CEST e 20:00 BST, inizierà alle 18:00 CEST e alle 17:00 BST.

La decisione è stata presa per migliorare l'esperienza del giorno della partita e avvantaggiare i tifosi, le squadre e le città ospitanti, afferma la UEFA: "Con questo cambiamento, stiamo mettendo l'esperienza dei tifosi al centro della nostra pianificazione. La finale di UEFA Champions League è il momento clou della stagione calcistica e il nuovo orario d'inizio la renderà ancora più accessibile, inclusiva e di grande impatto per tutti i soggetti coinvolti", ha dichiarato il presidente UEFA Aleksander Čeferin.

Ceferin afferma che le consuete partite notturne alle 21:00 CET sono "più adatte per le partite infrasettimanali", ma un calcio d'inizio anticipato il sabato per la finale "offrirà ai fan l'opportunità di godersi il resto della serata con amici e familiari, riflettendo sulla partita della stagione".

Sei d'accordo con il cambiamento? È vero che, quando la partita è iniziata alle 21:00 CEST, alle 20:00 nel Regno Unito, potrebbe trascinarsi fino a quasi mezzanotte in caso di tempi supplementari e rigori. Ciò significava che i festeggiamenti iniziavano molto più tardi, spesso senza opzioni di trasporto pubblico disponibili. Il nuovo orario renderà più facile per le famiglie e i bambini assistere alla partita e, se sono fortunati, ai festeggiamenti.

Dal punto di vista logistico, ha anche molti vantaggi per le città che ospitano la finale. Per le città ospitanti, "aumenterà l'impatto economico positivo dell'evento dando ai tifosi la possibilità di continuare i loro festeggiamenti", e per i tifosi significherà un migliore accesso ai trasporti pubblici e, soprattutto, una maggiore sicurezza all'uscita dallo stadio. La UEFA aveva sicuramente in mente la finale del 2022 quando ha preso questa decisione...

Questo cambiamento sarà permanente, sedici anni dopo che la finale è stata spostata al sabato (nel 2010). La finale di Champions League 2025/26 si svolgerà al Puskás Aréna di Budapest.