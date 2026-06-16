Guarda Irene Montero firmare Tanti auguri a Trump al Parlamento Europeo come protesta contro la posizione dell'UE sulla guerra in Iran

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Oggi Irene Montero, eurodeputata del partito spagnolo Podemos, ha organizzato una protesta provocatoria al Parlamento Europeo. Come potete vedere qui sotto, ha cantato "Tanti auguri" a Donald Trump:

La politica ha usato il gesto per criticare quella che considera una risposta troppo indulgente da parte dell'Unione Europea all'accordo di pace USA-Iran (anche se Netanyahu lo considera disastroso per Israele) e alla più ampia crisi mediorientale.

Come inizia a sostenere nel video, il suo argomento è che l'Europa non ha nulla da festeggiare, poiché l'UE non ha fermato la guerra, l'occupazione del Libano o il genocidio di Gaza, pur mantenendo i legami con Israele. Poiché l'altro ieri era il giorno di Trump per gli 80 anni, ironicamente ha cantato e chiamato il Presidente degli Stati Uniti "Mr. Genocide" per concludere la sua canzone/intervento.

Mentre altri gruppi politici sono stati altrettanto critici, hanno usato termini meno teatrali. Negli ultimi giorni, socialisti e liberali hanno accolto l'accordo USA-Iran come un nuovo passo verso la stabilità, ma molti ricordano a persone e governi che la guerra è stata assurda, destabilizzante e costosa.