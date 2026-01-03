Guarda la prima immagine di Maduro in custodia degli Stati Uniti (condivisa da Trump su Truth Social)

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha diffuso la prima immagine di Nicolás Maduro dopo la sua cattura da parte delle forze americane, offrendo la prima conferma visiva del leader venezuelano in custodia statunitense dopo attacchi notturni a Caracas.

La fotografia, condivisa sabato sull'account Truth Social di Trump, sembra mostrare Maduro a bordo di una nave della Marina degli Stati Uniti, ammanettato e affiancato da un ufficiale armato che indossa un giubbotto con la scritta "DEA". Ha gli occhi coperti e indossa le cuffie, un protocollo di sicurezza comunemente usato durante il trasferimento di detenuti di alto valore. Maduro viene anche visto tenere una piccola bottiglia d'acqua, seduto e senza espressione.

Trump ha detto che Maduro e sua moglie, Cilia Flores, sono stati catturati durante quella che ha descritto come un'"operazione di precisione" condotta dalle forze speciali statunitensi. Secondo le autorità statunitensi, il blitz era stato pianificato nei dettagli, incluse le prove utilizzando repliche del luogo dove si credeva che Maduro si trovasse. La coppia fu estratta in elicottero e trasferita su una nave della Marina degli Stati Uniti senza vittime americane segnalate, nonostante un aereo sarebbe stato preso sotto il fuoco.

Le autorità statunitensi hanno confermato che Maduro è stato incriminato a New York con accuse che includono narcoterrorismo, corruzione e traffico di droga. Il caso è collegato a indagini di lunga durata per le quali le agenzie statunitensi avevano precedentemente offerto premi multimilionari per informazioni che portavano al suo arresto. Si prevede che Maduro e Flores vengano trasferiti a New York per affrontare le accuse nelle prossime ore.

La diffusione dell'immagine ha scatenato rapide reazioni politiche. Il vicepresidente venezuelano Delcy Rodríguez aveva precedentemente denunciato l'operazione come una grave violazione della sovranità e aveva chiesto prove di vita per il presidente. Esponenti dell'opposizione, tra cui María Corina Machado, hanno celebrato lo sviluppo come un punto di svolta e hanno chiesto una rapida transizione politica.

In tutta la regione, le risposte sono state fortemente divise. Colombia e Cile hanno condannato l'azione degli Stati Uniti e hanno chiesto consultazioni internazionali d'emergenza, mentre il presidente argentino Javier Milei ha accolto apertamente la rimozione di Maduro. I rapporti da Caracas descrivevano confusione e paura tra i residenti dopo che gli attacchi hanno colpito le installazioni militari durante la notte.

Mentre la detenzione di Maduro si sposta nel sistema giudiziario statunitense, il Venezuela si trova ora ad affrontare un periodo di profonda incertezza. Trump ha avvertito che le figure fedeli all'ex presidente non dovrebbero aspettarsi di mantenere il potere, sollevando dubbi sul fatto che l'intervento di Washington possa andare oltre l'arresto stesso.