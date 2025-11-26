Guardiola si assume la responsabilità della sconfitta in Champions League, dove ha effettuato 10 cambi nella formazione del Manchester City

HQ

Il Manchester City subì una pesante sconfitta in Champions League all'Etihad Stadium, 0-2 contro il Bayer Leverkusen, con gol di Alejandro Grimaldo e Patrik Schick. Il manager del City, Pep Guardiola, si è assunto tutta la responsabilità della sconfitta (la seconda consecutiva dopo la sconfitta in Premier League lo scorso fine settimana, dove ha realizzato qualcosa di cui poi si è davvero pentito).

Guardiola ha apportato cambiamenti significativi nell'once titolare rispetto alla partita dello scorso weekend in Premier League, fino a dieci cambi, e non ha funzionato. "Devo accettare che forse è troppo", ha detto il manager a TNT Sports, ma ha spiegato che l'ha fatto pensando ai suoi giocatori.

Guardiola voleva coinvolgere tutti e dare una pausa ai loro giocatori

"Ho sempre creduto che la stagione fosse lunga e che tutti dovessero essere coinvolti, ma forse era troppo. Hanno giocato per non commettere errori invece di fare ciò che dovevamo fare noi", aggiungendo che "forse con i giocatori che hanno giocato regolarmente ultimamente, forse avremmo avuto fiducia".

"Mi piace sempre essere troppo gentile e coinvolgere tutti perché ho la sensazione che dopo la pausa internazionale ci siano partite ogni tre o quattro giorni, spero, e che nessun essere umano possa sostenerlo."

È stata la prima sconfitta per il Manchester City in Champions League (tre vittorie e un pareggio, 10 punti e 16 punti sono di solito sufficienti per chiudere tra i primi 8 della competizione ed evitare uno spareggio), ma il City ha una partita difficile al Bernabéu contro il Real Madrid il 10 dicembre.