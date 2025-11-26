Gamereactor

Guardiola si assume la responsabilità della sconfitta in Champions League, dove ha effettuato 10 cambi nella formazione del Manchester City

"Mi piace sempre essere troppo gentile e coinvolgere tutti", ma Guardiola si rende conto che non ha funzionato.

Il Manchester City subì una pesante sconfitta in Champions League all'Etihad Stadium, 0-2 contro il Bayer Leverkusen, con gol di Alejandro Grimaldo e Patrik Schick. Il manager del City, Pep Guardiola, si è assunto tutta la responsabilità della sconfitta (la seconda consecutiva dopo la sconfitta in Premier League lo scorso fine settimana, dove ha realizzato qualcosa di cui poi si è davvero pentito).

Guardiola ha apportato cambiamenti significativi nell'once titolare rispetto alla partita dello scorso weekend in Premier League, fino a dieci cambi, e non ha funzionato. "Devo accettare che forse è troppo", ha detto il manager a TNT Sports, ma ha spiegato che l'ha fatto pensando ai suoi giocatori.

Guardiola voleva coinvolgere tutti e dare una pausa ai loro giocatori

"Ho sempre creduto che la stagione fosse lunga e che tutti dovessero essere coinvolti, ma forse era troppo. Hanno giocato per non commettere errori invece di fare ciò che dovevamo fare noi", aggiungendo che "forse con i giocatori che hanno giocato regolarmente ultimamente, forse avremmo avuto fiducia".

"Mi piace sempre essere troppo gentile e coinvolgere tutti perché ho la sensazione che dopo la pausa internazionale ci siano partite ogni tre o quattro giorni, spero, e che nessun essere umano possa sostenerlo."

È stata la prima sconfitta per il Manchester City in Champions League (tre vittorie e un pareggio, 10 punti e 16 punti sono di solito sufficienti per chiudere tra i primi 8 della competizione ed evitare uno spareggio), ma il City ha una partita difficile al Bernabéu contro il Real Madrid il 10 dicembre.

