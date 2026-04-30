I funzionari della federazione calcistica iraniana saltano una riunione FIFA, negati l'ingresso dagli ufficiali dell'immigrazione canadesi

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Questa settimana si tiene a Vancouver il 76° Consiglio annuale FIFA, con rappresentanti di tutti i 211 membri, o almeno in teoria, perché i funzionari iraniani non sono entrati in Canada e si sono invertiti dopo "comportamenti inaccettabili dei funzionari dell'immigrazione." Una dichiarazione inizialmente riportata dall'agenzia di stampa Tasnim di Teheran affermava che la federazione iraniana, con il suo presidente Mehdi Taj, il segretario generale Hedayat Mombeni e il segretario generale revocato Hamed Momeni, "sono tornati in Turchia sul primo volo disponibile a causa del comportamento inaccettabile degli ufficiali dell'immigrazione all'aeroporto e dell'insulto a uno degli organi più onorevoli delle forze armate della nazione iraniana".

Prima di diventare presidente della federazione calcistica iraniana, Mehdi Taj è stato membro del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), inserito come organizzazione terroristica in Canada. Taj aveva ottenuto un permesso speciale per entrare in Canada solo per l'evento FIFA, altrimenti non gli sarebbe stato permesso partecipare.

Tuttavia, i funzionari iraniani sembrano aver deciso di tornare in Iran tramite la Turchia a causa del trattamento ricevuto dalle autorità dell'immigrazione, anche se il ministro degli esteri canadese Anita Anand ha dichiarato che ai funzionari è stato "involontariamente" negato l'ingresso.

Il Raoul Wallenberg Centre for Human Rights, un'ONG canadese, ha dichiarato che "la decisione di concedergli l'ingresso è stata profondamente preoccupante. Mina la designazione canadese dell'IRGC come entità terroristica e contraddice l'impegno del nostro paese a combattere l'impunità per gravi violazioni dei diritti umani in Iran."

L'Iran è uno dei 48 paesi qualificati per la Coppa del Mondo la prossima estate, e la sua presenza è stata molto discussa, perché deve giocare tutte e tre le partite della fase a gironi su suolo statunitense. La FIFA insiste che andrà a farlo.

Nel frattempo, Amnesty International ha avvertito del pericolo e del rischio per tifosi, giocatori, giornalisti, lavoratori e comunità locali derivanti da politiche abusive sull'immigrazione statunitense, e ha chiesto al presidente della FIFA, Gianni Infantino , di prendere posizione e chiedere a Trump di fermare le deportazioni durante la competizione.