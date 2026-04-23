I politici iraniani e italiani reagiscono a una proposta "vergognosa" e "offensiva" riguardo alla Coppa del Mondo

HQ

La proposta molto controversa dell'inviato italiano alla Casa Bianca secondo cui l'Italia dovrebbe prendere il posto dell'Iran nella Coppa del Mondo della prossima estate è stata respinta sia dall'Iran che dall'Italia. L'ambasciata iraniana ha dichiarato che tale idea "dimostra la bancarotta morale degli Stati Uniti":

"L'Italia si è guadagnata la sua grandezza nel calcio in campo, non grazie a privilegi politici. Il tentativo di escludere l'Iran dalla Coppa del Mondo rivela solo la 'bancarotta morale' degli Stati Uniti, che temono persino la presenza di undici giovani iraniani in campo", ha dichiarato l'ambasciata iraniana su X, tramite la BBC.

Dall'altra parte, anche i politici italiani hanno respinto l'idea, con il presidente del Comitato Olimpico Italiano Luciano Buonfiglio che ha detto che si sarebbe sentito "offeso" e che "per andare ai Mondiali bisogna meritarsela".

Allo stesso modo, il ministro dell'economia italiano Giancarlo Giorgetti ha definito l'idea "vergognosa", mentre il ministro dello Sport Andrea Abodi ha detto a La Press: "Innanzitutto non è possibile, in secondo luogo non è appropriato... Tu ti qualifichi in campo. " Abodi sottolinea anche che si trattava solo di un tentativo di ridurre la tensione tra USA e Italia dopo che Trump e Giorgia Meloni erano in disaccordo sulla faida tra Trump e Papa Leone XIV.