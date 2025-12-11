I giocatori del Real Madrid sostengono il loro allenatore in mezzo a voci di miseria: "lo spogliatoio è al 100% favorevole a Xabi Alonso"

HQ

Il Real Madrid è sconfitto 2-1 contro il Manchester City al Bernabéu, ma il ruolo di Xabi Alonso come allenatore della squadra non è a rischio immediato. Nonostante la sconfitta (tutt'altro che critica, dato che la squadra è ancora tra le prime 8 della classifica di Champions League con due giornate da disputare), la squadra ha gareggiato con molta più intensità rispetto a domenica scorsa contro il Celta de Vigo, dove ha perso 2-0.

Ci sono state voci secondo cui il club sta pensando di licenziare l'allenatore Xabi Alonso dopo una serie di risultati negativi in LaLiga che li hanno costretti a perdere il primo posto nella competizione. Ma dopo la partita, ogni giocatore intervistato dalla stampa ha parlato apertamente dell'allenatore, mostrando un senso di unità che vogliono portare ai tifosi, che si stanno stancando dei brutti risultati e hanno spesso fischiato e fischiato al Bernabéu ieri sera.

Rodrygo, che finalmente ha interrotto una siccità con il suo primo al Real Madrid da marzo, ha dichiarato: "le cose non stanno andando bene, e volevo mostrare che siamo tutti insieme in questo, con il nostro allenatore. Si parla molto, ma volevo dire questo: siamo tutti insieme in questo, e abbiamo bisogno di questa unità per andare avanti e raggiungere i nostri obiettivi".

Il portiere Thibaut Courtois ha detto: "Penso che oggi abbiamo dimostrato di essere dietro all'allenatore, di giocare bene, dando il 100%", e pensa che pensa che abbiano giocato bene ma "semplicemente non era destino".

Il difensore Raúl Asencio ha detto cose molto simili: "l'unica cosa che posso dire è che lo spogliatoio capisce il messaggio che Xabi Alonso trasmette, che lo spogliatoio è al 100% dalla parte di Xabi Alonso, e che la vita quotidiana al Valdebebas è molto, molto buona", e Jude Bellingham ha detto che l'allenatore è "fantastico" e che personalmente ha un ottimo rapporto con lui.