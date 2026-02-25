L'Europa continua a sostenere l'Ucraina "in un modo o nell'altro" mentre la guerra entra nel quinto anno

HQ

I leader europei hanno celebrato il quarto anniversario dell'invasione russa promettendo di sostenere l'Ucraina, anche se le divisioni politiche all'interno dell'Unione Europea gettano un'ombra sulla dimostrazione di solidarietà.

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il presidente finlandese Alexander Stubb e la prima ministra danese Mette Frederiksen si sono recabati a Kiev, mentre il primo ministro britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz si sono uniti a distanza come parte di una "Coalizione dei Volenterosi".

La loro visita è avvenuta un giorno dopo che l'Ungheria aveva posto il veto alle nuove sanzioni UE contro la Russia e il pacchetto di prestiti proposto da 90 miliardi di euro per Kiev. Allo stesso modo, la Slovacchia ha interrotto lo stesso giorno le forniture di elettricità d'emergenza all'Ucraina. In risposta agli ultimi sviluppi, durante l'incontro, Von der Leyen ha detto che il blocco avrebbe fornito i fondi "in un modo o nell'altro."