I Pikmin appariranno in The Super Mario Galaxy Movie

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The Super Mario Galaxy Movie mancano solo due settimane all'uscita, e Nintendo e Illumination stanno facendo di tutto con la campagna promozionale. Sempre più personaggi dell'universo Mario vengono confermati per questo film importante, ma ora sappiamo che anche altri personaggi Nintendo faranno la loro apparizione.

Come possiamo vedere in questo breve clip caricato sull'account ufficiale X del film, al minuto 0:06 fanno la loro comparsa i amichevoli Pikmin rossi, blu e gialli. Unito alle voci su Fox McCloud nel film e al sogno di ogni giocatore di vedere un film su Super Smash Bros., è possibile che questo film ci stia preparando per qualcosa di più grande di quanto possiamo immaginare ora.

Quali altri personaggi Nintendo vorresti vedere nel film?