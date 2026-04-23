L'ambasciatore italiano chiede a Trump di rimuovere l'Iran dalla Coppa del Mondo e di mettere l'Italia al suo posto

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La Coppa del Mondo 2026 inizierà tra meno di due mesi, e si prevede che l'Iran sarà uno dei paesi partecipanti: Gianni Infantino ha insistito che verranno, nonostante la guerra con Stati Uniti e Israele continui, e i funzionari iraniani affermano che le probabilità che si recano negli Stati Uniti per giocare sono molto basse, dubitando che possano garantirne la sicurezza.

Nel frattempo, l'Italia ha subito una sorprendente eliminazione dalle qualificazioni per la terza volta consecutiva. E se entrambi gli eventi potessero essere collegati? Un inviato speciale del governo italiano e caro amico di Trump, Paolo Zampolli, è stato inviato a riparare i legami tra Trump e la primo ministro italiano Giorgia Meloni, dopo i loro disaccordi sulla faida tra Trump e Papa Leone XIV dovuta alla guerra in Iran.

Secondo The Financial Times (tramite The Guardian), una delle cose di cui hanno parlato è stata una proposta senza precedenti: che l'Italia dovrebbe prendere il posto dell'Iran ai Mondiali.

"Confermo di aver suggerito a Trump e Infantino che l'Italia sostituisca l'Iran ai Mondiali. Sono italiano e sarebbe un sogno vedere gli Azzurri a un torneo ospitato dagli Stati Uniti. Con quattro titoli, hanno il pedigree per giustificare l'inclusione", ha detto l'inviato speciale americano Paolo Zampolli.

Ma, il pedigree è sufficiente a giustificare per bypassare innumerevoli regole e scambiare arbitrariamente l'Iran dall'Italia? In ogni caso, se l'Iran non dovesse andare, quel posto dovrebbe essere occupato da una squadra della stessa confederazione, l'Asia, dato che la Coppa del Mondo ha una distribuzione predeterminata di posti assegnati a tutte le confederazioni FIFA in tutti i continenti (CONCACAF, CONMEBOL, UEFA, AFC, OVVIAMENTE). E comunque, Trump non ha il potere di farlo, e Infantino, per quanto andrà d'accordo con Trump, non cambierebbe tutte le regole solo per compiacerlo... almeno crediamo.