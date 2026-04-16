Papa Leone in mezzo a una faida con Trump: "Il mondo è devastato da una manciata di tiranni"

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In piedi davanti a una folla di 20.000 persone all'aeroporto di Bamenda, Papa Leone XIV ha pronunciato quella che potrebbe essere la sua più dura reprimenda al suo giovane pontificato, denunciando i "padroni della guerra" che spendono miliardi per la distruzione lasciando i più vulnerabili del mondo senza le risorse per ricostruire.

"Chiudono un occhio sul fatto che miliardi di dollari vengono spesi in uccisioni e devastazione," disse Leo alla riunione nella più grande città anglofona del Camerun, "eppure le risorse necessarie per la guarigione, l'istruzione e il restauro non si trovano da nessuna parte." Poi aggiunse: "Guai a coloro che manipolano la religione e il nome stesso di Dio per il proprio esercito, guadagno economico e politico."

Le dichiarazioni (fatte senza nominare i nomi) sono finite proprio nel mezzo di una faida crescente tra Leo e Trump. Il presidente Trump ha lanciato molteplici attacchi contro il papa su Truth Social dall'inizio del tour di 11 giorni di Leo in Africa, definendolo "DEBOLE sul crimine e terribile per la politica estera." Mercoledì, Trump ha pubblicato un'immagine generata dall'IA nei panni di Gesù.

Leo, che è emerso come uno dei critici più accesi della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, ha detto ai giornalisti all'inizio di questa settimana che non avrebbe smesso di parlare. "Continuo a parlare con forza contro la guerra," ha detto sull'aereo per l'Algeria, "cercando di promuovere pace, dialogo e multilateralismo."

Papa Leone // Shutterstock

Mercoledì la Conferenza dei Vescovi Cattolici degli Stati Uniti si è espressa, contestando l'affermazione del vicepresidente JD Vance secondo cui Leone avrebbe travisato la tradizione della Chiesa della "guerra giusta". I vescovi dissero che fu Vance a sbagliarsi: "Un principio costante di quella tradizione millenaria è che una nazione può legittimamente impugnare la spada per autodifesa, solo una volta che tutti gli sforzi di pace sono falliti."

La visita di Leo a Bamenda ebbe anche un peso locale. La regione è stata sconvolta da un conflitto latente tra le forze governative e i separatisti anglofoni dal 2017, con oltre 6.500 morti. Un'alleanza separatista dichiarò un cessate il fuoco di tre giorni in concomitanza con la visita papale. Leo ha ascoltato la testimonianza di una suora rapita e tenuta in ostaggio lo scorso novembre, e di un imam la cui moschea è stata attaccata da uomini armati durante le preghiere.

L'arcivescovo di Canterbury, Sarah Mullally, ha espresso solidarietà giovedì, affermando di aver schierato il fianco di Leo nel suo "coraggioso appello a un regno di pace." Il papa prosegue il suo tour in Africa, che include anche tappe in Algeria, Sud Sudan e Repubblica Democratica del Congo.