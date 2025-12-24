I tornei che Carlos Alcaraz cercherà di vincere per la prima volta nel 2026 con Samu López

HQ

Carlos Alcaraz inizia il 2026 come numero 1 al mondo, lasciando la sua stagione più vincente di sempre, con 71 vittorie e 9 sconfitte, otto titoli in singolare, inclusi due Grand Slam (Roland Garros e US Open) e tre Masters 1000, che sono state anche le sue prime vittorie a Monte Carlo, Roma e Cincinnati. Tuttavia, la sua stagione 2026 inizierà con un grande punto interrogativo, dopo la rottura con l'allenatore Juan Carlos Ferrero.

Carlos Alcaraz manterrà il suo livello sotto la guida di Samuel López? E riuscirà a tenere testa al suo più grande rivale, Jannik Sinner? Le prime settimane del 2026 saranno molto interessanti, poiché Alcaraz giocherà l'unico Grande Slam che non ha ancora vinto, l'Australian Open (12 gennaio-1 febbraio 2026)... una in cui Sinner ha dominato, vincendo nel 2024 e nel 2025.

All'Australian Open, un giovane Alcaraz è stato sconfitto nel 2021 e nel 2022 al secondo e terzo turno. Successivamente ha saltato gli Australian Open 2023 a causa di un infortunio, ed è stato sconfitto ai quarti di finale nel 2024 da Alexander Zverev e anche ai quarti di finale nel 2025 da Novak Djokovic.

Altri trofei che Carlos Alcaraz cercherà di vincere per la prima volta nel 2026

L'Australian Open è il trofeo principale che Carlos Alcaraz, 22 anni, non ha mai vinto, insieme alle ATP Finals (è stato finalista per la prima volta nel 2025, perdendo contro Sinner). Ma Alcaraz ha puntato sugli altri trofei che deve ancora conquistare: Miami (18 marzo), Montreal (2 agosto) e Paris-Bercy (2 novembre).

Pensi che Carlos Alcaraz migliorerà la sua stagione 2025 il prossimo anno?