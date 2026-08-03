I vigili del fuoco greci combattono un grande incendio boschivo a nord-ovest di Atene
È il quarto giorno in cui centinaia di agenti lottano nella zona mentre la quarta ondata di caldo europea si dà addio.
L'altro giorno abbiamo riportato del nuovo "fronte orientale" di incendi boschivi che si diffonde in tutta Europa, mentre incendi scoppiavano a Creta e nel Peloponeso che uccidevano tre vigili del fuoco. E la notizia è arrivata poco dopo i devastanti incendi in Spagna e in Francia, e in mezzo a una quarta ondata di caldo che rende gli incendi estremamente più difficili da controllare.
Ora Reuters ci aggiorna sugli incendi in Grecia, mentre 400 vigili del fuoco e 21 aerei combattono un grande incendio a nord-ovest di Atene per il quarto giorno. Venti forti e irregolari spingono le fiamme attraverso pinete, terreni agricoli e comunità vicine che, come visto in altri paesi, stanno costringendo a evacuazioni via terra e vederlo.
Due membri dell'equipaggio sono morti quando un elicottero antincendio si è schiantato vicino a Psatha dopo un incontro in volo con un altro elicottero, mentre la Grecia è ancora scossa dalle morti sopra menzionate. La risposta del paese è sotto pressione sia da problemi meteorologici che infrastrutturali, poiché i venti hanno impedito ad alcuni bombardieri ad acqua di raccogliere acqua di mare, gli equipaggi sono già esausti e linee elettriche difettose vengono indicate come una delle principali cause degli incendi recenti.