I vigili del fuoco greci combattono un grande incendio boschivo a nord-ovest di Atene

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L'altro giorno abbiamo riportato del nuovo "fronte orientale" di incendi boschivi che si diffonde in tutta Europa, mentre incendi scoppiavano a Creta e nel Peloponeso che uccidevano tre vigili del fuoco. E la notizia è arrivata poco dopo i devastanti incendi in Spagna e in Francia, e in mezzo a una quarta ondata di caldo che rende gli incendi estremamente più difficili da controllare.

Ora Reuters ci aggiorna sugli incendi in Grecia, mentre 400 vigili del fuoco e 21 aerei combattono un grande incendio a nord-ovest di Atene per il quarto giorno. Venti forti e irregolari spingono le fiamme attraverso pinete, terreni agricoli e comunità vicine che, come visto in altri paesi, stanno costringendo a evacuazioni via terra e vederlo.

Due membri dell'equipaggio sono morti quando un elicottero antincendio si è schiantato vicino a Psatha dopo un incontro in volo con un altro elicottero, mentre la Grecia è ancora scossa dalle morti sopra menzionate. La risposta del paese è sotto pressione sia da problemi meteorologici che infrastrutturali, poiché i venti hanno impedito ad alcuni bombardieri ad acqua di raccogliere acqua di mare, gli equipaggi sono già esausti e linee elettriche difettose vengono indicate come una delle principali cause degli incendi recenti.