I Washington Commanders svelano il primo look per il nuovo stadio NFL, ancora senza nome.

I Washington Commanders hanno appena svelato un primo sguardo al loro nuovo stadio, ancora senza nome. La squadra di football americano di DC ha giocato dal 1961 al 2019 al Robert F. Kennedy Memorial Stadium, ma ha iniziato la demolizione nel 2025, con lavori per la costruzione di un nuovo stadio nello stesso terreno che apriranno nel 2030.

La sindaca di Washington DC Muriel Bowser ha detto che "queste rappresentazioni danno a DC molto da aspettare con ansia - uno stadio sul lungomare bellissimo e unico e il ritorno dei nostri Comandanti; eventi tutto l'anno lontani da un distretto di intrattenimento e dai trasporti pubblici; e, naturalmente, lavori per i residenti di DC e nuove opportunità per le imprese di DC".

Il progetto è stato realizzato con la ditta HKS, che ha anche progettato il SoFi Stadium a Inglewood, California, l'U.S. Bank Stadium a Minneapolis, Minnesota, e l'AT&T Stadium ad Arlington, Texas. Avrebbe avuto più di 70.000 posti a sedere e sarebbe stato utilizzato per altri eventi come concerti.

Lo stadio sta procedendo con tutti i permessi, nonostante Donald Trump abbia minacciato di vietare la costruzione se la squadra non cambia il nome in Washington Redskins (il suo nome originale tra il 1933 e il 2020, quando fu cambiato dopo l'omicidio di George Floyd per evitare connotazioni razziste). Non sembra più che succederà, ma Trump ha comunque insistito che vuole che lo stadio porti il suo nome...