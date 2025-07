Il Bayern Monaco annuncia l'ingaggio di Luis Díaz per 65,5 milioni di sterline

HQ

Dopo mesi di tira e molla e il ritiro dell'FC Barcelona, il Liverpool ha accettato di vendere Luis Díaz al Bayern Monaco. Il colombiano è una delle stelle del mercato di quest'estate e aiuta a bilanciare il conto del Liverpool, che ha speso oltre 269 milioni di sterline, tra cui Florian Wirtz per 116 milioni di sterline e Hugo Ekitike per 79 milioni di sterline.

Il Bayern ingaggia Luis Díaz per 65.5 milioni di sterline, o 75.83 milioni di euro. All'inizio di questo mese, il Liverpool ha rifiutato un'offerta di 58 milioni di sterline e 67,5 milioni di euro. I rapporti hanno detto che il club lo ha valutato a 85 milioni di sterline, o quasi 100 milioni di euro. Díaz ha segnato 17 gol in tutte le competizioni la scorsa stagione, aiutando il Liverpool a vincere la Premier League.

Il club bavarese ha confermato che Díaz ha un contratto fino al 30 giugno 2029 e indosserà il numero 14. "Sono molto felice, significa molto per me far parte dell'FC Bayern, è uno dei più grandi club del mondo. Voglio aiutare la mia nuova squadra con il mio modo di giocare a calcio e il mio carattere. Il mio obiettivo è vincere ogni titolo possibile, ed è per questo che lavoreremo ogni giorno come squadra."

Díaz ha anche reso omaggio al suo compagno di squadra Diogo Jota. "È bello partire con la sensazione di un dovere compiuto e, soprattutto, lasciare un campione. Sarebbe stato l'addio perfetto se non avessimo perso uno dei nostri in un modo così tragico. Porto tutti con me nel cuore, ma uno di loro in particolare: Diogo. Non lo dimenticherò mai. Non lo dimenticheremo mai. Grazie di tutto".