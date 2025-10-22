Il bellissimo gesto dell'Eintracht Francoforte in onore di Diogo Jota nella visita al Liverpool

HQ

L'Eintracht Francoforte ha reso un bellissimo omaggio a Diogo Jota, il calciatore portoghese del Liverpool tragicamente scomparso con il fratello in un incidente stradale in Spagna lo scorso luglio. Jota era una figura amata dal Liverpool e dalla squadra portoghese, e la sua morte improvvisa ha lasciato i loro compagni di squadra e colleghi scioccati e devastati.

Mercoledì, l'Eintracht Francoforte ha ospitato una partita di Champions League contro il Liverpool, nell'ambito della fase di campionato. E il club tedesco ha avuto il dettaglio commovente di aggiungere il nome e il numero di Jota negli schermi che mostravano l'elenco dei sostituti della squadra, scritto in blu.

La partita si è rivelata un successo per il Liverpool, che ha battuto il record di quattro sconfitte di fila, tre in Premier League e nella precedente partita di Champions League. Nonostante il Francoforte sia passato in vantaggio, il Liverpool ha risposto con cinque gol di Ekitike, van Dijk, Konaté, Gakpo e Szoboszlai.

La vittoria lascia il Liverpool decimo con 6 punti e il Francoforte 22° con 3 punti nella classifica della Champions League. Come promemoria, le squadre devono finire tra le prime 8 per qualificarsi agli ottavi di finale e tra 9 e 24 per giocare uno spareggio a eliminazione diretta.