Il bellissimo gesto dell'Eintracht Francoforte in onore di Diogo Jota nella visita al Liverpool
Il Francoforte ha mostrato il nome di Diogo Jota nell'elenco dei sostituti.
L'Eintracht Francoforte ha reso un bellissimo omaggio a Diogo Jota, il calciatore portoghese del Liverpool tragicamente scomparso con il fratello in un incidente stradale in Spagna lo scorso luglio. Jota era una figura amata dal Liverpool e dalla squadra portoghese, e la sua morte improvvisa ha lasciato i loro compagni di squadra e colleghi scioccati e devastati.
Mercoledì, l'Eintracht Francoforte ha ospitato una partita di Champions League contro il Liverpool, nell'ambito della fase di campionato. E il club tedesco ha avuto il dettaglio commovente di aggiungere il nome e il numero di Jota negli schermi che mostravano l'elenco dei sostituti della squadra, scritto in blu.
La partita si è rivelata un successo per il Liverpool, che ha battuto il record di quattro sconfitte di fila, tre in Premier League e nella precedente partita di Champions League. Nonostante il Francoforte sia passato in vantaggio, il Liverpool ha risposto con cinque gol di Ekitike, van Dijk, Konaté, Gakpo e Szoboszlai.
La vittoria lascia il Liverpool decimo con 6 punti e il Francoforte 22° con 3 punti nella classifica della Champions League. Come promemoria, le squadre devono finire tra le prime 8 per qualificarsi agli ottavi di finale e tra 9 e 24 per giocare uno spareggio a eliminazione diretta.