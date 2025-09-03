Il Portogallo rende omaggio a Diogo Jota, Ruben Neves rivela un tatuaggio raffigurante l'amato compagno di squadra

HQ

Il Portogallo affronterà Armenia e Ungheria nei prossimi giorni (6 e 9 settembre) nell'ambito delle qualificazioni alla Coppa del Mondo, la prima pausa internazionale della stagione. La squadra portoghese è stata molto emozionante per rendere omaggio a Diogo Jota, il 25enne attaccante del Liverpool FC che ha collezionato 49 presenze con il Portogallo, tra cui la vittoria della Nations League poche settimane prima della sua morte.

Nel campo di allenamento, i suoi compagni di squadra si sono riuniti per ricordare Jota e suo fratello André Silva, morti in un incidente d'auto in Spagna. È stata rivelata una statua di una maglietta di bronzo con il numero 21 di Jota e la sua famiglia ha ricevuto una medaglia speciale, in un atto con il presidente e il primo ministro portoghesi.

La sua statua di bronzo è stata collocata accanto a quella di Jorge Costa, ex capitano e direttore sportivo del Porto morto il mese scorso a 53 anni.

Tra i suoi compagni di squadra, Ruben Neves ha tenuto un discorso, dicendo che Jota sarà ancora con loro "anche se ha firmato un contratto un po' più lontano da casa. "Quando entreremo a far parte della squadra nazionale, sarai ancora con noi, a tavola, sull'autobus, sull'aereo. Sempre al nostro fianco, proprio come lo sei sempre stato tu. Continueremo a ridere, a fare progetti e a condividere la vita come abbiamo sempre fatto.

Faremo in modo che tu non manchi mai nella nostra vita e che i tuoi cari abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno mentre sei via, pensando a noi, aspettandoci. La vita ci ha uniti e niente può spezzare quel legame".

Anche se le tute nere non lo mostravano, quando in seguito è andato al campo di allenamento, ha mostrato un tatuaggio speciale sul polpaccio raffigurante Neves che abbraccia Jota in campo.