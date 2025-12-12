Il calcio femminile affronta un enorme problema di squilibrio: alcune giocatrici giocano troppo, altre troppo poco

HQ

L'associazione calciatrici FIFPRO ha pubblicato un rapporto in cui mettono in luce le contraddizioni del calcio femminile: alcune giocatrici sono costrette a giocare troppe partite all'anno, mentre altre possono giocare solo poche partite all'anno. Due problemi opposti riguardo al carico di lavoro, ma con lo stesso risultato: maggiore rischio di infortuni. E nel caso di giocatori che giocano troppo poco, meno crescita professionale.

FIFPRO descrive il calcio professionistico femminile come un'"industria a due velocità". Sulla cima della piramide, alcuni giocatori sono esposti a una partita sempre più elevata e a un carico di viaggio, con pochissimo tempo per riposare. È lo stesso problema che ha afflitto il calcio maschile: i giocatori costretti a giocare troppe partite all'anno, specialmente quelli con incarichi internazionali fuori dai loro club, aumentando il rischio di infortuni.

Aitana Bonmatí, tre volte vincitrice del Pallone d'Oro, ha collezionato 60 presenze la scorsa stagione portando il Barcellona in finale di Coppa di Spagna e Champions League e la Spagna alla finale degli Europei. Recentemente si è infortunata durante le finali della Nations League e sarà assente per cinque mesi. E Linda Caicedo ha giocato 62 partite per Real Madrid e Colombia, percorrendo 95.000 chilometri in 18 corse durante la stagione.

Giocare meno partite aumenta il rischio di infortuni e rallenta la crescita

Ma mentre il calcio femminile continua a crescere a ritmi diversi nel mondo, le individualità aumentano quando alcune giocatrici non hanno accesso a abbastanza giochi competitivi (paesi con leghe più piccole e meno competizioni), cosa che aumenta anche il rischio di infortuni. E non è tutto: giocare meno partite comporta meno opzioni per svilupparsi professionalmente, meno possibilità di firmare per club più grandi o di essere convocati nelle nazionali.

Il rapporto indica che nelle principali divisioni di Francia e Germania, un giocatore medio gioca solo 13 o 14 partite a stagione. In Italia, i giocatori dell'AS Roma avevano in media il 90% di tempo in più rispetto a quelli della Sampdoria, anche se giocavano nella stessa lega.

"La carenza di partite nazionali e internazionali sta mettendo la maggior parte degli altri giocatori a rischio di difficoltà nello sviluppo e infortuni", afferma FIFPRO. "Il rapporto chiede un'espansione e investimenti della lega, insieme a un impiego protetto per i giocatori, e invita le confederazioni a investire per offrire ambienti in cui i giocatori della nazionale possano prosperare."