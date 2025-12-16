Il CEO del Bayer Leverkusen critica il Real Madrid per aver isolato Xabi Alonso: "tiriamo tutti nella stessa direzione"

HQ

Il CEO del Bayer Leverkusen, Fernando Carro, ha criticato il Real Madrid per il trattamento riservato dal loro ex allenatore nel club spagnolo, con voci di una perdita in caso di sconfitta nuova.

Alonso, ex giocatore del Real Madrid tra il 2009 e il 2014, è diventato allenatore del Bayer Leverkusen e ha vinto famosamente la Bundesliga e la Coppa di Germania nel 2023/24 con un record perfetto di 28 vittorie, 6 pareggi e nessuna sconfitta. È arrivato al Real Madrid nel giugno 2025, come sostituto di Carlo Ancelotti, ma dopo una serie di risultati sfavorevoli (3 pareggi e 2 sconfitte in LaLiga e due sconfitte in Champions League) il suo posto è in gioco. Tuttavia, il suo ex allenatore Fernando Carro ritiene che il club abbia lasciato Alonso "politicamente isolato".

"Se il presidente dice che un allenatore è un male necessario, se l'allenatore viene lasciato solo ed è sempre quello che riceve le critiche, allora la situazione è molto diversa da quella che ha vissuto a Leverkusen, dove tutti abbiamo tirato nella stessa direzione e non abbiamo lasciato l'allenatore politicamente isolato". Carro ha detto a Sky Sports.

Carros dice che Alonso è un "allenatore di enorme talento", ma ora si trova in un contesto diverso. Hanno ancora un rapporto stretto, avendolo visitato più volte da quando lui se n'è andato, e dicono che si seguono a vicenda.

Aggiunge che avrebbe voluto restare e, per sicurezza, ha ricordato ad Alonso che la porta è aperta per il suo possibile ritorno. Lo stesso dice di Florian Wirtz, che ha firmato per il Liverpool ma non ha avuto molto successo in Premier League. "Se entrambi vogliono tornare, possono farlo in qualsiasi momento".