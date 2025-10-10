Il ciclista canadese che si è dimesso da Israel-Premier Tech per convinzioni personali deve affrontare una richiesta di risarcimento danni di 30 milioni

HQ

Lo scorso agosto, un ciclista canadese, Derek Gee, ha annunciato le sue dimissioni da Israel-Premier Tech dopo la sua ormai sorprendente assenza da La Vuelta. Ha citato "ragioni legittime" e ha ringraziato i suoi compagni di squadra e lo staff, ma non ha approfondito oltre "alcune questioni che hanno reso la sua continuazione insostenibile".

Due mesi dopo, dopo l'annuncio che Israel-Premier Tech sarebbe stato rinominato, abbandonando l'identità israeliana, Gee si è aperto su ciò che è accaduto in un post su Instagram. Ha difeso dicendo che "ha rescisso il suo contratto per giusta causa, come è un diritto di ogni persona quando non è in grado di continuare a svolgere il proprio lavoro nelle circostanze attuali", e ha preso la decisione "da un punto di vista di sicurezza e di convinzioni personali che pesavano molto sulla mia coscienza".

Tuttavia, non è stata una decisione facile per lui, poiché rischia di non avere una squadra o una protezione se si infortunasse senza contratto, "rischio che ero e sono ancora disposto a correre". Quel che è peggio, ora deve affrontare una richiesta di risarcimento danni di circa 30 milioni di euro "per non aver fatto altro che esercitare i miei diritti fondamentali come professionista e come persona".

"Questi non sono i numeri, o il tipo di situazione, che ogni atleta si aspetta quando sogna di diventare un ciclista professionista, e credo che vada contro i valori stessi che lo sport cerca di sostenere".

"Ciò che mi commuove di più è che, quando sono coinvolte questioni umane, i soldi diventano i titoli dei giornali; i soldi non sono stati il problema che ha portato al mio licenziamento", ha detto il 28enne, aggiungendo che "rafforza la mia convinzione che lasciare il team sia stata la decisione giusta, indipendentemente dal recente annuncio di cambiamenti di marchio e cambiamenti strutturali cosmetici".