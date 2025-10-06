Israel-Premier Tech sarà rinominato e Sylvan Adams farà un passo indietro dal team

HQ

Israel-Premier Tech, la controversa squadra di ciclismo che gareggia nell'UCI ProTeam (la seconda divisione del ciclismo dopo l'UCI World Tour) sarà rinominata, e il suo co-proprietario Sylvan Adams farà un passo indietro dal suo "coinvolgimento quotidiano" e non parlerà più a nome della squadra, concentrandosi invece sul suo ruolo di Presidente del Congresso Ebraico Mondiale. Israele, ha annunciato la squadra lunedì pomeriggio.

La dichiarazione inviata dalla squadra afferma che i proprietari e la dirigenza della squadra "hanno riconosciuto la necessità di un cambiamento" ed è stata presa la decisione di "allontanarsi dalla sua attuale identità israeliana". Sostengono che la visione della squadra è sempre stata quella di coltivare giovani talenti provenienti da paesi ciclistici non tradizionali, tra cui Israele, ed è sempre stato un progetto sportivo. "Nello sport il progresso richiede spesso sacrifici e questo passo è essenziale per garantire il futuro della squadra".

La squadra è stata fondata nel 2015 con il nome di Cycling Academy Team, aggiungendo il nome Israel nel 2017, cambiando successivamente in Israel Start-Up Nation nel 2020 e il suo nome attuale (presto precedente) nel 2022. Della loro formazione di 30 piloti del 2025, solo tre provenivano da Israele.

I manifestanti contro il premier israeliano hanno boicottato la Vuelta a España 2025

Ciò avviene dopo le proteste dei tifosi di ciclismo, che pensavano che la squadra fosse stata usata da Israele per "lavare" la loro immagine durante il genocidio in corso a Gaza. Israel-Premier Tech, come la maggior parte delle squadre di ciclismo, è privata e non direttamente affiliata al governo israeliano, ma è stata finanziata da Adams, un uomo d'affari con stretti legami con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e un autoproclamato "ambasciatore di Israele", che utilizza il ciclismo per aumentare la consapevolezza di Israele in tutto il mondo, incluso il Giro d'Italia 2018 con partenza da Gerusalemme.

Le proteste hanno raggiunto il culmine durante la Vuelta a España lo scorso settembre, una competizione dell'UCI World Tour, a cui è stato permesso di partecipare Israel-Premier Tech in quanto una delle migliori squadre del ProTeam. Diverse tappe, tra cui quella finale a Madrid, hanno dovuto essere annullate a causa dei manifestanti che hanno invaso le strade, chiedendo la fine della guerra in Palestina.

La scorsa settimana, la squadra era stata esclusa dal Giro dell'Emilia a causa di problemi di sicurezza. Secondo quanto riferito, gli sponsor della squadra, Premier Tech e Factor, avevano spinto per l'abbandono del nome di Israele.

Il futuro nome della squadra sarà annunciato a breve, poiché la squadra dovrebbe essere promossa di nuovo nel World Tour nel 2026. Cosa ne pensi di questo cambiamento?