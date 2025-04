Il conflitto tra EuroLeague, EuroCup, Basketball Champions League e Euro Cup spiegato

HQ

Il Bilbao Basket, squadra di basket della città basca nel nord della Spagna, ha vinto il suo primo titolo europeo, il FIBA Euro Cup. Bilbao rivendica il titolo dopo aver vinto 72-65 all'andata e perso per soli due punti nella gara di ritorno, 84-82, contro i greci del PAOK Salonicco.

Succede che il Bilbao Basket vince la FIBA Euro Cup (la competizione europea per club di secondo livello della FIBA) mentre la squadra di calcio Athletic Club, anch'essa di Bilbao, è favorita per vincere l'Europa League, la competizione europea per club di secondo livello della UEFA (anche se deve trionfare prima sul Manchester United in semifinale).

Tuttavia, in realtà, non si tratta di un chiaro parallelismo. FIBA Euro Cup è più vicino al quarto livello delle competizioni europee per club di basket. Ciò è dovuto al legame tra FIBA Europe, organo amministrativo per la pallacanestro in Europa e organizzatore dell'EuroBasket, ed EuroLeague basketball, la competizione gestita da ECA, una società privata, creata 25 anni fa, che ha raccolto il maggior sostegno nei più grandi club europei, come Panathinaikos, Olympiacos, Real Madrid, Barcellona o Fenebahçe (attualmente in lizza per i playoff).

L'Eurolega è senza dubbio la più grande competizione di basket in Europa, l'equivalente dell'NBA negli Stati Uniti. La sua competizione di secondo livello si chiama... EuroCup Basketball.

Dietro di loro, sarebbe il Basketball Champions League della FIBA, e il suo secondo livello, e il "quarto" assoluto per importanza, sarebbe il FIBA Euro Cup che Bilbao ha appena vinto.

Un conflitto che sembra non finire mai... la situazione potrebbe diventare ancora più complicata se l'NBA lanciasse finalmente la sua filiale europea, come stanno annunciando di recente.