Il creatore di Tetris sceglie la sua traccia preferita di Tetris, e non è Korobéiniki (tema di Tetris)!

Abbiamo trascorso buona parte dello scorso weekend con il creatore del Tetris, Alexey Pajitnov, e con il presidente della Tetris Company, Henk Rogers, mentre quest'ultimo consegnava il primissimo premio OXO Legends al primo. Oltre a parlare dei momenti di scoperta che hanno definito Tetris e di anticipare come sarà la prossima versione di Tetris, volevamo anche chiedere al creatore del puzzle della musica.

Perché, anche se nel primissimo Tetris non c'era musica (e nemmeno una grafica vera), ci siamo tutti abituati alle diverse tracce e melodie che ci hanno accompagnato negli anni, rendendo sempre il gioco un'esperienza ancora più coinvolgente.

"Beh, la melodia più popolare per il Tetris è sempre Korobéiniki", ci ricorda Pajitnov intorno all'undicesimo minuto quando gli viene chiesto qual è il suo tema preferito o più riconoscibile, che canticchia al microfono del Gamereactor nel video. Ma c'è un ma, perché "non è il mio preferito. Ero molto affascinato dalla danza di Čajkovskij [della Fata delle Prugne di Zucchero] da Schiaccianoci. Francamente, preferirei qualcosa di davvero classico come quello. Ma questa è solo la mia umile opinione", ha confessato il creatore prima di canticchiare anche la composizione classica del video.

Dopo il nostro colloquio, entrambi erano sul palco a Málaga per la cerimonia. Posta su una domanda simile dal pubblico, Rogers ha poi ammesso che, anche se inizialmente cercavano musica a licenza libera, oggi "Tetris di Enhance, Tetris Effect, è probabilmente la migliore versione musicale mai creata".

Ecco qua, due classici immediatamente riconoscibili e poi un cappello a probabilmente la migliore versione dell'esperienza Tetris, sia visivamente che musicalmente. Ma qual è la tua traccia preferita di Tetris? E la canticchiavi già mentre leggevi questo pezzo?