La Russia nega il legame con le indagini sugli incendi dolosi nel Regno Unito I funzionari russi respingono le accuse come infondate nel contesto dell'indagine in corso nel Regno Unito.

Il Cremlino ha respinto lunedì i recenti resoconti dei media britannici che suggeriscono il coinvolgimento della Russia in una serie di attacchi incendiari collegati al primo ministro Keir Starmer.



La polizia del Regno Unito arresta un uomo per incendio doloso dopo l'incendio nella residenza di Keir Starmer.



Uomo ucraino accusato di incendio doloso legato alla residenza di Keir Starmer.

Mentre le autorità britanniche hanno accusato tre cittadini stranieri nel caso, nessuno deve affrontare accuse di terrorismo o attività statali. Nel frattempo, Mosca ha criticato quella che ha definito una tendenza ricorrente a Londra di incolpare la Russia senza prove. Dmitrij Peskov // Shutterstock