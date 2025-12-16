Il figlio di Rob Reiner incarcerato in relazione all'omicidio dei genitori

HQ

Il figlio del regista hollywoodiano Rob Reiner è stato incarcerato con l'accusa di uccidere i genitori dopo che la coppia è stata trovata morta nella loro casa di Los Angeles, ha riferito la polizia lunedì.

Le autorità hanno dichiarato che è detenuto senza cauzione

Nick Reiner, 32 anni, è stato arrestato domenica sera e incriminato con l'accusa di omicidio. Le autorità hanno detto che è trattenuto senza cauzione mentre i detective della omicidi si preparano a presentare il caso al procuratore distrettuale della contea di Los Angeles per stabilire se verranno presentate accuse formali.

Rob Reiner, 78 anni, e sua moglie Michele, 70 anni, sono stati trovati uccisi nella loro residenza di Brentwood domenica pomeriggio. La polizia ha dichiarato che l'indagine ha stabilito che le morti erano omicidi e che il figlio era il responsabile.

Abuso di sostanze e periodi di senzatetto

Nick Reiner ha parlato pubblicamente in passato delle lunghe lotte contro l'abuso di sostanze e dei periodi di senzatetto. I media locali hanno riferito che è stato visto litigare con i genitori la notte prima della loro morte durante un raduno di festività, anche se la polizia non ha confermato tali testimonianze.

Rob Reiner fu una figura imponente nel cinema e nella televisione americana. Dopo la notizia, sono arrivati tributi a fio, mentre gli investigatori continuano a ricostruire gli eventi che hanno portato agli omicidi.