La partita Benfica vs. Real Madrid, nell'ultima giornata della fase di campionato di Champions League, si concluse in uno dei momenti più straordinari della stagione, con il Benfica che si qualificò per i play-off della competizione.

Il Benfica era certo di vincere il Real Madrid 3-2: la sconfitta (e il terzo gol dello Sporting contro il Bilbao) avrebbe punito il Real Madrid fuori dalla top 8 e lo avrebbe costretto a partecipare ai play-off, ma non fece nulla per il Benfica, che era al 25° posto in classifica, eliminato.

Il Benfica aveva bisogno di un gol... e al settimo minuto dei cinque minuti di recupero, l'allenatore José Mourinho ha chiesto al portiere del Benfica Anatoliy Trubin di lasciare il suo posto e provare a segnare nell'ultima azione... E ha segnato.

Con quel gol, il Benfica riuscì a ottenere una differenza reti migliore con il Marsiglia, e entrambi si scambiarono al massimo all'ultimo minuto, ben dopo che il Marsiglia aveva chiuso la partita, una sconfitta per 3-0 contro il Club Brugge. E ora la cosa divertente è che, dato come funziona il sorteggio di Champions League, c'è il cinquanta per cento di possibilità che Real Madrid e Benfica si incontrino di nuovo nei play-off...