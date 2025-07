Il Liverpool rifiuta l'offerta da 67,5 milioni di euro del Bayern Monaco per Luis Díaz

HQ

Luis Díaz è uno dei giocatori più desiderati sul mercato in questo momento, con FC Barcelona e Bayern Monaco desiderosi di ingaggiare l'esterno colombiano. Tuttavia, il Liverpool non è disposto a sbarazzarsi di uno dei suoi migliori giocatori, o almeno non alla prima occasione, sapendo di avere più pretendenti e di avere spazio per trovare un affare migliore.

Martedì, The Athletic ha riferito che il Liverpool aveva rifiutato un'offerta del Bayern Monaco, del valore di 67,5 milioni di euro, 58 milioni di sterline. A quanto pare, i campioni d'Inghilterra hanno "immediatamente rifiutato" l'offerta. Hanno sostenuto per mesi che il giocatore non è in vendita, ma è stato riferito che il giocatore, che scade il suo contratto nel 2027, vuole andarsene.

Mentre il Liverpool vorrebbe che restasse, dato che è stato uno dei capocannonieri nella stagione vincente della Premier League, segnando 17 gol e fornendo 5 assist, lo valutano a 100 milioni di euro. Probabilmente è troppo alto per l'FC Barcelona, un'altra squadra interessata a Díaz, ma con problemi economici che sono già costati loro l'ingaggio del loro giocatore dei sogni Nico Williams dall'Athletic Bilbao, amico di Lamine Yamal (anche se ha saltato la sua controversa festa di compleanno).

Di recente, tuttavia, Luis Díaz ha dovuto affrontare un forte contraccolpo, soprattutto da parte dei tifosi del Liverpool, per aver perso il funerale di Diogo Jota in Portogallo e per aver pubblicato foto di lui e suo fratello sorridenti e ballanti in un evento di influencer in Colombia.