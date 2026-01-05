Il Manchester United ha deciso di licenziare Ruben Amorim prima del pareggio per 1-1 contro il Leeds United

HQ

Ruben Amorim è stato esonerato dal Manchester United lunedì mattina, dopo un pareggio per 1-1 contro il Leeds United domenica. Tuttavia, secondo The Telegraph, la decisione era stata presa prima della partita di domenica, ed è stata presa dopo un incontro tra Amorim e Jason Wilcox, il direttore calcistico.

Secondo questo rapporto, Wilcox riteneva che la relazione fosse "insostenibile" dopo l'incontro dello scorso fine settimana, che era inteso "come uno sguardo positivo sull'evoluzione della squadra", ma Amorim "è esploso" quando Wilcox si oppose alla formazione tattica 3-4-3 di Amorim.

La reazione arrabbiata di Amorim portò Wilcox a dire alla dirigenza del club che Amorim aveva "portato lo United il più lontano possibile", e una decisione fu presa da parte di Wilcox e Omar Berrada, l'amministratore delegato, con il sostegno del consiglio. L'hanno annunciata ad Amorim lunedì mattina.

Il "boom" di Ruben Amorim e la stampa se n'è accorto domenica

Il giorno prima, Amorim era più arrabbiato del solito dicendo di essere venuto al Manchester United "per fare il manager, non per essere l'allenatore", lasciando intendere che gli veniva imposto uno stile tattico con cui non era d'accordo, e arrivando persino a dire che "ogni dipartimento, il reparto scouting, il direttore sportivo, devono fare il loro lavoro".

Ha anche detto che il suo nome "non è Tuchel, Conte, Mourinho, ma sono l'allenatore del Manchester United e sarà così per 18 mesi o quando il consiglio deciderà di cambiare", suggerendo che altri allenatori più esperti potrebbero non aver ricevuto lo stesso tipo di pressione che ha ricevuto lui.