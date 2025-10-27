Il messaggio di Vinícius dopo el Clásico: "non volevamo offendere nessuno"

HQ

Vinícius Jr. è stato il protagonista dei momenti più tesi durante El Clásico. Al 72' è stato sostituito dall'allenatore Xabi Alonso e ha perso le staffe quando ha lasciato il campo, sostituito da Rodrygo. Secondo le telecamere di DAZN, Vini diceva "Lascio la squadra, è meglio andarmene" e imprecava, mentre Xabi guardava dall'altra parte e borbottava "dai Vini, c***".

Vinícius è andato direttamente negli spogliatoi, ma poi è tornato in panchina per guardare il resto della partita e festeggiare la vittoria... e anche affrontare Lamine Yamal nella rissa finale tra giocatori e membri di entrambe le squadre.

Vinícius: "non volevamo offendere nessuno"

Parlando alla TV del Real Madrid, Vinícius "ha inviato un messaggio a tutti i madridisti", dove sembra riferirsi agli incidenti con Lamine Yamal. Il Clásico è così, ci sono tante cose che succedono dentro e fuori dal campo. Cerchiamo di mantenere l'equilibrio, ma non sempre è possibile. Non volevamo offendere nessuno, né i giocatori del Barça né i tifosi. Sappiamo che quando entriamo in campo dobbiamo fare la nostra parte, ed è così che è stato oggi. Hala Madrid".

Le sue parole potrebbero anche essere prese come una sorta di scusa per la sua ira nei confronti di Xabi Alonso, che lo ha fatto cadere dalla grazia dei tifosi del Madrid. Xabi Alonso, in conferenza stampa, non ha voluto parlare dell'accaduto con il suo giocatore, limitandosi a dire che "ne parleremo più tardi" e lodando anche la prestazione di Vini durante i 72 minuti in cui ha giocato...