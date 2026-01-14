Il momento che segnò "l'inizio della fine" di Xabi Alonso al Real Madrid

HQ

Xabi Alonso ha lasciato il Real Madrid questa settimana, con rapporti contrastanti sul fatto che sia stato licenziato o si sia dimesso volontariamente "di comune accordo". La scelta sorprese molti: il Real Madrid perse la finale della Supercoppa di Spagna contro il Barcellona, ma il risultato fu equilibrato, 3-2, e la squadra giocò meglio di quanto molti si aspettassero. Tuttavia, secondo Marca, Alonso era già in uscita molto prima della partita dello scorso weekend.

Il media spagnolo riporta che la frattura tra i giocatori e Alonso era evidente a porte chiuse. Alonso era frustrato perché i suoi giocatori non riuscivano a tenere il passo con le richieste, specialmente per quanto riguarda gli esercizi tattici, e vedevano "facce imbronciate, atteggiamento scorretto, sussurri". Nel frattempo, i giocatori erano scontenti, considerando che le sessioni tattiche di Alonso erano eccessivamente impegnative e ricevevano troppe informazioni.

A quanto pare, un giorno, qualche tempo dopo il Clásico di ottobre in cui il Real Madrid vinse 2-1, ma Vinícius mostrò famosamente la sua rabbia ad Alonso, l'ex allenatore del Leverkusen pronunciò una frase che "aprì una ferita nella rosa che non guarì mai": "Non sapevo che sarei venuto ad allenare un asilo nido!" disse Xabi Alonso.

Xabi Alonso ha lasciato il Real Madrid e Álvaro Arbeloa è stato promosso dalla squadra riserve. La sua prima partita è stasera, un incontro di ottavi di finale di Copa contro l'Albacete di seconda divisione.