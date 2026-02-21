Il nuovo boss Xbox promette "il ritorno di Xbox" e dice no a "schifezza AI senza anima"

HQ

Non c'è stata letteralmente fine alle grandi e devastanti notizie di fine settimana, con Sony che ci ha annunciato la chiusura di Bluepoint giovedì sera, seguita da una totale ristrutturazione della leadership della divisione Xbox venerdì sera.

Quest'ultimo significa che Phil Spencer si dimette immediatamente da capo dei videogiochi di Microsoft, ma non sarà sostituito dalla sua protetta Sarah Bond, come tutti si aspettavano, ma da Asha Sharma. Arriva più recentemente da una posizione manageriale nella divisione AI di Microsoft e ha lavorato anche con prodotti di consumo, ma molte persone hanno reagito particolarmente fortemente all'aspetto dell'IA. Più IA non è esattamente ciò che i gamer hanno chiesto.

La stessa Sharma ha ora commentato il cambiamento e il suo nuovo lavoro come responsabile di tutto ciò che riguarda Xbox, ed è chiaro che si rende conto che il suo passato può sembrare intimidatorio, perché in una dichiarazione ufficiale dice, tra le altre cose:

"Man mano che monetizzazione e IA evolvono e influenzano questo futuro, non inseguiremo l'efficienza a breve termine né inonderemo il nostro ecosistema con schifezza di IA senza anima. I giochi sono e saranno sempre arte, creati dagli esseri umani e con la tecnologia più innovativa che offriamo."

Asha Sharma - la nuova boss di Xbox. // Microsoft

Dice anche che non vuole spremere le franchigie esistenti e scrive che, sebbene i marchi più famosi abbiano ovviamente un posto su Xbox, vuole che in futuro vengano sviluppate nuove serie:

"Per affrontare il momento, inventeremo nuovi modelli di business e nuovi modi di giocare sfruttando ciò che già abbiamo: team iconici, personaggi e mondi che le persone amano. Ma non tratteremo quei mondi come proprietà intellettuali statice da sfruttare e monetizzare. Costruiremo una piattaforma condivisa e strumenti che permettano a sviluppatori e giocatori di creare e condividere le proprie storie."

Scrive anche qualcosa che piacerà ai giocatori Xbox, ovvero una promessa del "ritorno di Xbox" e qualcosa che può significare solo che la promessa di una nuova console Xbox è ancora sul tavolo. Sharma sembra desideroso di investire in questo e scrive:

"Celebreremo le nostre radici con un rinnovato impegno verso Xbox, a partire dalla console che ha plasmato chi siamo. Ci collega ai giocatori e ai fan che investono in Xbox, e agli sviluppatori che creano esperienze ambiziose per essa."

Conclude il suo post piuttosto lungo dicendo che vuole che Xbox torni al suo lato più ribelle, per sorprendere e aprire nuove strade:

"I prossimi 25 anni appartengono alle squadre che osano costruire qualcosa di sorprendente, qualcosa che nessun altro è disposto a provare, e hanno la pazienza di portarlo a termine. L'abbiamo già fatto in passato, e sono qui per aiutarci a farlo di nuovo. Voglio tornare allo spirito rinnegato che ha costruito Xbox in primo luogo. Ci richiederà di mettere in discussione tutto senza sosta, rivedere i processi, proteggere ciò che funziona e essere abbastanza coraggiosi da cambiare ciò che non funziona."

Sappiamo per esperienza che spesso ci vuole almeno un anno prima di notare qualsiasi differenza dopo un cambio di leadership in organizzazioni così grandi, e diversi anni prima che sia evidente nei giochi. Detto questo, ti sembra una buona idea? Qual è la tua prima impressione di Asha Sharma come capo Xbox?