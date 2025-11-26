Il piano di pace degli Stati Uniti per l'Ucraina si è ispirato a documenti russi, riporta Reuters

HQ

Il nuovo piano di pace degli Stati Uniti per l'Ucraina si basava in parte su un documento russo presentato all'amministrazione Trump in ottobre, secondo fonti a conoscenza del processo (tramite Reuters).

La proposta in 28 punti, resa pubblica la scorsa settimana, avrebbe incorporato un testo da un documento non documentale russo che delizia le condizioni di Mosca per porre fine alla guerra, incluse concessioni territoriali che l'Ucraina aveva precedentemente ignorato.

Il documento è arrivato dopo un incontro tra Trump e Zelensky a Washington, e alti funzionari statunitensi erano consapevoli che molte delle sue proposte probabilmente avrebbero rischiato di essere respinte a Kiev. Il piano ha suscitato scetticismo a Washington e in Europa, poiché alcuni legislatori lo hanno considerato troppo vicino alle posizioni russe.

A seguito delle reazioni negative, funzionari statunitensi e ucraini hanno tenuto colloqui che hanno portato alla rimozione o modifica di nove punti dalla bozza originale (leggi: la controproposta europea). Incontri paralleli che coinvolgono delegazioni di Stati Uniti, Russia e Ucraina sono in corso ad Abu Dhabi, mentre le parti cercano di creare un quadro più accettabile.