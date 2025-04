Il primo post su Instagram di Leo Messi riemerge dopo la morte di Papa Francesco

HQ

La scomparsa di Papa Francesco si è fatta sentire ovunque, anche nel mondo dello sport. Questo sarebbe stato vero per qualsiasi Pontefice, ma Francesco era speciale, perché era particolarmente appassionato di calcio, e descriveva lo sport come un "linguaggio universale" che avvicina le persone.

Quando ha appreso della notizia, Messi ha pubblicato una storia su Instagram, dicendo "un Papa diverso, più vicino, argentino... Grazie per aver reso il mondo un posto migliore, ci mancherete". Messi è la seconda persona con il maggior numero di follower nel social network, 505 milioni (dietro Cristiano Ronaldo), e attualmente ha 1347 post.

Curiosamente, il suo primo, pubblicato il 14 agosto 2013, sta ricevendo ora una grande quantità di commenti e like. Si tratta di un breve video della visita di Messi in Vaticano con la squadra argentina, solo cinque mesi dopo l'elezione di Francesco a Papa. "Che bel modo di iniziare il mio account instagram con questo momento speciale: la visita in Vaticano", ha scritto Messi dodici anni fa.

Da argentino, Jorge Mario Bergoglio era particolarmente orgoglioso di Maradona e Messi (anche se pensava a un altro giocatore quando gli veniva chiesto del miglior calciatore del mondo).

Papa Francesco sarà sepolto sabato prossimo, e questo farà sì che tutte le partite di calcio in Italia quel giorno siano rinviate a domenica.